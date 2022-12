Pokazali, jak Ukraina i Rosja szykują się do świąt Bożego Narodzenia. Wstrząsające obrazy

Super Express zobaczył, jak wygląda grób rodziny Niewiadomskich na Powązkach, w którym pochowano Eligiusza Niewiadomskiego, malarza – artysty, zabójcy I prezydenta RP. Na zdjęciach widać wieniec z kwiatami w kolorze biało-czerwonym, a na nim szarfę z dedykacją. Ktoś napisał na niej: „Eligiuszowi Niewiadomskiemu w 100-lecie Bohaterskiego Czynu. Polscy Patrioci”. Nie wiemy, kto zamówił taki wieniec, ale łatwo się domyślić, co chciał w ten sposób uczcić. Sto lat temu (16 grudnia 2022 r.) Niewiadomski zastrzelił w Galerii Zachęta świeżo wybranego przez Zgromadzenie Narodowe, pierwszego w naszej historii prezydenta – Gabriela Narutowicza.

Niewiadomski do dziś ma zwolenników

Kto oddaje honory mordercy? Prawdopodobnie przedstawiciele skrajnej prawicy, do których zaliczał się Niewiadomski. Przypominamy, że zamachowiec nienawidził przywódców nowo utworzonego państwa polskiego. Gabriel Narutowicz został wybrany na urząd prezydenta pięć dni przed zamachem. O jego wyborze przesądziły głosy lewicy. Z kolei oburzona prawica domagała się ustąpienia przez niego ze stanowiska.

Planował zamach na Piłsudskiego

Sam Niewiadomoski podczas procesu przyznał, że chciał też zabić Józefa Piłsudskiego, uznając go za „głównego winnego demokratycznego i lewicowego rozkładu”, który toczył jego zdaniem Polskę. Z morderstwa marszałka zrezygnował, kiedy Piłsudski podjął decyzję, że nie będzie ubiegał się o prezydenturę.

Sąd skazał Eligiusza Niewiadomoskiego na śmierć przez rozstrzelanie. Skazany wyraził wolę, aby nie przywiązywać go do słupka, ani nie zawiązywać mu oczu. Podczas egzekucji 31 stycznia 2022 r. powiedział: „Ginę za Polskę, którą gubi Piłsudski!”. Międzywojenna skrajna prawica uważała go za bohatera. Na pogrzeb mordercy przyszło 10 tys. ludzi.

Piotr Łukasiewicz o Kaczyńskim: "W ostatnich 30 latach żaden poważny polityk rządzący Polską na takie coś się nie zdobył" [Raport Walczaka]

