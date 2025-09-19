Sikorski wstrząśnięty po incydencie w Estonii i nad Bałtykiem. „Rosja nie chce pokoju”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-19 20:14

Radosław Sikorski nie zostawił na Moskwie suchej nitki. Szef polskiej dyplomacji odniósł się do piątkowych incydentów, naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce oraz przelotu dwóch samolotów nad platformą Petrobalticu na Bałtyku. – Rosja kolejny raz pokazuje, że nie jest zainteresowana pokojem – napisał na platformie X.

Radosław Sikorski

i

Autor: AP, / Shutterstock

Sikorski: „Rosja prowokuje i szkodzi pokojowi”

W piątek rano trzy rosyjskie MiG-31 wtargnęły w estońską przestrzeń powietrzną w rejonie wyspy Vaindloo. Estońskie MSZ wezwało charge d’affaires Rosji i wręczyło mu notę protestacyjną.

– W zeszłym tygodniu Polska, dziś Estonia. Rosja kolejny raz prowokuje i pokazuje, że nie jest zainteresowana pokojem. Polska deklaruje solidarność z Estonią i stanowczo potępia naruszenie jej przestrzeni powietrznej przez Rosję – napisał Radosław Sikorski.

Szef MSZ dodał, że Polska pozostaje w ścisłym kontakcie z sojusznikami i będzie wspierać wzmacnianie wschodniej flanki NATO.

Reakcja NATO i UE

Rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała, że Sojusz natychmiast poderwał myśliwce i przechwycił rosyjskie samoloty.

– To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i dowód na zdolność NATO do natychmiastowej reakcji – podkreśliła.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas nazwała incydent „niebezpieczną prowokacją”, a Ursula von der Leyen zaapelowała o przyjęcie nowego pakietu sankcji, który zakłada m.in. całkowite wygaszenie importu rosyjskiego gazu do końca roku.

Prowokacja nad polską platformą Petrobalticu

Po południu polska Straż Graniczna poinformowała o niskim przelocie dwóch rosyjskich myśliwców nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim.

– Zostaliśmy poinformowani, aby wzmóc czujność i reagować na wszelkie inne naruszenia granic państwa. Do takiego naruszenia nie doszło, więc nie musieliśmy reagować – wyjaśniła rzeczniczka Katarzyna Przybysz.

Incydent miał miejsce w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, co, jak podkreślają służby, jest poważnym zagrożeniem dla infrastruktury krytycznej.

Zachód odpowiada twardo

Pilne! Rosyjskie myśliwce tuż nad polską platformą! Alarm na Bałtyku, wojsko w gotowości

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul zapewnił o pełnej solidarności Berlina z Tallinem.

– Czujność to cena wolności. NATO jest zawsze gotowe do obrony – podkreślił.

Działania Moskwy, jak oceniają obserwatorzy, mają na celu testowanie reakcji Zachodu i podważanie poczucia bezpieczeństwa w regionie. NATO zapowiada dalsze wzmacnianie obecności na wschodniej flance i monitorowanie ruchów rosyjskich wojsk.

Poniżej galeria zdjęć Sikorskiego

Polityka SE Google News
Radosław Sikorski
8 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Ćwiklak, Nizinkiewicz | 2025 09 19 | VOD 2
Sonda
Czy NATO powinno wzmocnić obecność wojskową w krajach bałtyckich po incydencie z rosyjskimi MiG-31?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOSŁAW SIKORSKI