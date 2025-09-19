Sikorski wstrząśnięty po incydencie w Estonii i nad Bałtykiem. „Rosja nie chce pokoju”

Sikorski: „Rosja prowokuje i szkodzi pokojowi”

W piątek rano trzy rosyjskie MiG-31 wtargnęły w estońską przestrzeń powietrzną w rejonie wyspy Vaindloo. Estońskie MSZ wezwało charge d’affaires Rosji i wręczyło mu notę protestacyjną.

– W zeszłym tygodniu Polska, dziś Estonia. Rosja kolejny raz prowokuje i pokazuje, że nie jest zainteresowana pokojem. Polska deklaruje solidarność z Estonią i stanowczo potępia naruszenie jej przestrzeni powietrznej przez Rosję – napisał Radosław Sikorski.

Szef MSZ dodał, że Polska pozostaje w ścisłym kontakcie z sojusznikami i będzie wspierać wzmacnianie wschodniej flanki NATO.

Reakcja NATO i UE

Rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała, że Sojusz natychmiast poderwał myśliwce i przechwycił rosyjskie samoloty.

– To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i dowód na zdolność NATO do natychmiastowej reakcji – podkreśliła.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas nazwała incydent „niebezpieczną prowokacją”, a Ursula von der Leyen zaapelowała o przyjęcie nowego pakietu sankcji, który zakłada m.in. całkowite wygaszenie importu rosyjskiego gazu do końca roku.

Prowokacja nad polską platformą Petrobalticu

Po południu polska Straż Graniczna poinformowała o niskim przelocie dwóch rosyjskich myśliwców nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim.

– Zostaliśmy poinformowani, aby wzmóc czujność i reagować na wszelkie inne naruszenia granic państwa. Do takiego naruszenia nie doszło, więc nie musieliśmy reagować – wyjaśniła rzeczniczka Katarzyna Przybysz.

Incydent miał miejsce w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, co, jak podkreślają służby, jest poważnym zagrożeniem dla infrastruktury krytycznej.

Zachód odpowiada twardo

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul zapewnił o pełnej solidarności Berlina z Tallinem.

– Czujność to cena wolności. NATO jest zawsze gotowe do obrony – podkreślił.

Działania Moskwy, jak oceniają obserwatorzy, mają na celu testowanie reakcji Zachodu i podważanie poczucia bezpieczeństwa w regionie. NATO zapowiada dalsze wzmacnianie obecności na wschodniej flance i monitorowanie ruchów rosyjskich wojsk.

