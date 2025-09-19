Pilne! Rosyjskie myśliwce tuż nad polską platformą! Alarm na Bałtyku, wojsko w gotowości

Weronika Fakhriddinova
2025-09-19 19:43

Niebezpieczny incydent na Morzu Bałtyckim! Dwa rosyjskie myśliwce przeleciały wyjątkowo nisko nad polską platformą wiertniczą Petrobalticu, naruszając strefę bezpieczeństwa strategicznego obiektu. Sprawa natychmiast trafiła do polskich Sił Zbrojnych i służb.

Petrobaltic

i

Autor: x.com, shutterstock/ Shutterstock
  • Rosyjskie samoloty przeleciały nad polską platformą Petrobalticu
  • Naruszona strefa bezpieczeństwa – powiadomiono wojsko i służby
  • Kolejna prowokacja Rosji w dzień napięć w regionie

Alarm nad Bałtykiem

„Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby” – przekazała w piątek wieczorem Straż Graniczna na platformie X.

Platforma wiertnicza Petrobalticu to jeden z kluczowych obiektów polskiej infrastruktury energetycznej. Znajduje się na wodach Morza Bałtyckiego i jest chroniona specjalną strefą bezpieczeństwa.

Wojsko reaguje

Informacja o przelocie rosyjskich maszyn trafiła do polskich Sił Zbrojnych, Marynarki Wojennej i służb odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej. Według pierwszych doniesień nie ma zagrożenia dla załogi platformy, ale sytuacja jest ściśle monitorowana.

Napięcia rosną

Incydent wpisuje się w serię rosyjskich prowokacji w regionie. Zaledwie kilka godzin wcześniej trzy rosyjskie MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, a NATO wysłało myśliwce w celu ich przechwycenia.

Infrastruktura strategiczna pod ochroną

Petrobaltic to jeden z filarów polskiego wydobycia ropy i gazu na Morzu Bałtyckim. Obiekt jest objęty szczególnymi procedurami ochrony i nadzoru. Każde wtargnięcie w strefę bezpieczeństwa jest traktowane jako poważny incydent i natychmiast zgłaszane do odpowiednich służb.

Znaczenie incydentu na Bałtyku

Incydent nad platformą Petrobaltic ma znaczenie nie tylko militarnie, ale i gospodarczo. Platforma należy do Grupy LOTOS i odpowiada za sporą część krajowego wydobycia ropy. Naruszenie strefy bezpieczeństwa takiej instalacji jest poważnym sygnałem, ponieważ tego typu obiekty, zgodnie z międzynarodowym prawem morza, są chronione nie tylko w granicach wód terytorialnych, ale także na wodach międzynarodowych w tzw. wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ).

