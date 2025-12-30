Czarnek o Putinie: "Ludobójca i rzeźnik", ale to rozwiązanie jest lepsze niż trwanie wojny

Przemysław Czarnek, mimo krytyki wobec Putina, wskazuje na konieczność zawieszenia broni, powołując się na politykę zagraniczną USA.

Polityk podkreśla, że każda alternatywa jest lepsza niż kontynuacja wojny, która osłabia Ukrainę i grozi jej upadkiem.

Wypowiedź Czarnka stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe stanowisko Polski wobec konfliktu, czy to sygnał zmiany w podejściu do pokoju?

Czarnek nie szczędził ostrych słów pod adresem rosyjskiego prezydenta, nazywając go "ludobójcą, rzeźnikiem i szaleńcem". Podkreślił, że taka ocena jest powszechna i uzasadniona. Jednakże, w dalszej części swojej wypowiedzi, skoncentrował się na pragmatyce polityki międzynarodowej, wskazując na różnice między polską a amerykańską perspektywą.

Dlaczego polityka zagraniczna USA budzi kontrowersje?

Były minister odniósł się do polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, wspominając o Donaldzie Trumpie. Zauważył, że Trump, początkowo wyśmiewany i nazywany szaleńcem, był krytykowany za kontakty z Putinem. Czarnek podkreślił, że choć osobiście nie pochwala takich działań, to z perspektywy amerykańskiej polityki, która dąży do zawieszenia broni, sytuacja ta jest inna. Według niego, po dziewięciu miesiącach, polityka USA prowadzi do realnej szansy na wstrzymanie działań wojennych.

Najgorszy scenariusz to przedłużanie wojny

W dalszej części wypowiedzi Czarnek skupił się na konsekwencjach przedłużającego się konfliktu. Stwierdził, że trwanie wojny przez kolejne lata jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. Jego zdaniem, każdy kolejny rok walk będzie osłabiał Ukrainę, grożąc jej "zawaleniem się". Taki scenariusz oznaczałby, że Rosja znalazłaby się na całej wschodniej granicy Polski, co stanowiłoby ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu.

Czy zawieszenie broni jest jedynym wyjściem?

Czarnek jednoznacznie zaznaczył, że "każda sytuacja jest lepsza od tej, która miałaby polegać na tym, że wojna będzie trwała". Ta deklaracja sugeruje, że w jego ocenie, nawet jeśli zawieszenie broni nie jest idealnym rozwiązaniem, to jest ono preferowane w stosunku do dalszego rozlewu krwi i destrukcji. Słowa byłego ministra wskazują na złożoność sytuacji geopolitycznej i trudność w znalezieniu optymalnych rozwiązań, gdy na szali leży bezpieczeństwo całego regionu.

