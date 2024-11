Sikorski ostro o działania USA wobec Ukrainy. Jak ocenił decyzję Bidena?

Sikorski obiecał to, jeśli zostanie prezydentem. Będą duże cięcia

Radosław Sikorski o militarnej decyzji USA

W niedzielę wieczorem (17.11.2024) Reuters, powołując się na kilka źródeł zaznajomionych ze sprawą, podał, że administracja prezydenta USA Joe Bidena dała zielone światło Ukrainie na wykorzystywanie amerykańskiej broni do rażenia celów w głębi Rosji. Do tej informacji szybko odniósł się szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. "Na wejście do wojny żołnierzy Korei Północnej i zmasowany nalot rosyjskich rakiet prezydent Biden odpowiedział w języku, który W. Putin rozumie - zdjęciem ograniczeń na użycie przez Ukrainę zachodnich rakiet. Ofiara agresji ma prawo się bronić" - napisał Radosław Sikorski w niedzielę wieczorem na platformie X. "Siła odstrasza, słabość prowokuje" - zakończył.

Jak podał Reuters, Ukraina ma przeprowadzić pierwsze ataki dalekiego zasięgu w nadchodzących dniach przy użyciu pocisków ATACMS, mających zasięg ok. 300 km; na zmianę decyzji USA miało wpłynąć rozmieszczenie na froncie przez Rosję północnokoreańskich wojsk lądowych.

Warto zaznaczyć, że decyzja Bidena dotycząca Ukrainy stanowi znaczący zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Biden właśnie żegna się ze swoim urzędem prezydenta USA. Za dwa miesiące w prezydenckim fotelu zasiądzie Donald Trump, który obiecał ograniczyć dalsze wsparcie dla Ukrainy.

