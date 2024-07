Sikorski na prezydenta? "Pożyjemy, zobaczymy"

Radosław Sikorski zapewnia o dialogu z Niemcami

Prowadząca Justyna Dobrosz - Oracz pytała również o wymianę ambasadorów oraz o żądania byłego ambasadora w USA Jacka Magierowskiego, Sikorski powiedział, że resort próbował załatwić to aksamitnie, po czym dostał „żądania rodem z korporacji, a nie ze służby zagranicznej”. – Służba Polsce nie może być sposobem na bogacenie się – ocenił szef MSZ.

Jak dodał Sikorski, prezydent Andrzej Duda prosił o nieodwoływanie 4 amabasadorów i jak przyznał prośbę tę spełnił, pomimo to prezydent Duda dalej nie chce podpisywać nominacji ambasadorów wskazanych przez Radosława Sikorskiego.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się również do reparacji od Niemiec za straty wojenne, jak przyznał to musi być inicjatywa Berlina, która będzie akceptowalna przez polskie społeczeństwo. Musimy być inicjatywa po stronie Niemiec. Również w kwestii edukacji tego co robili Niemcy na ziemiach polskich w tamtym okresie"-stwierdził Sikorski.

Jak dodał "próbujemy uzyskać to, co jest do uzyskania, czyli nie reparacje, ale formę zadośćuczynienia, która by nas przekonała".

W kwestii stosunków polsko-niemieckich odniósł się również do niechęci Niemiec do współfinansowania Tarczy Wchód. Jak stwierdził kropla drąży skałę i trwają rozmowy z Berlinem.

Express Biedrzyckiej - Radosław SIKORSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.