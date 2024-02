i Autor: AP, twitter

Polityka zagraniczna

Szef MSZ Sikorski dementuje bzdury Putina. Publikuje mapę

Radosław Sikorski szef MSZ po raz kolejny odniósł się do bzdur historycznych, które wygadywał Władimir Putin w wywiadzie z amerykańskim dziennikarzem. "Polska kategorycznie odrzuca sugestie, że zainspirowaliśmy Tuckera Carlsona do zaproponowania Władimirowi Putinowi powrotu do granic z 1650 r. w Europie Wschodniej" - napisał szef MSZ na portalu X/Twitter i opublikował mapę Rzeczpospolitej Trojga Narodów".