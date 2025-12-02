Sikorski fatalnie nastawiony do Nawrockiego. Tym razem poszło o USA i Kijów

„Wojna u granic i reset na linii USA–Rosja”. Sikorski oskarża prezydentaSzef polskiej dyplomacji zarysował dramatyczny kontekst międzynarodowy:

„Wojna u granic i szykuje się reset amerykańsko-rosyjski.”

Wojna u granic i szykuje się reset amerykańsko-rosyjski. Pan Prezydent zamiast interweniować u swego patrona w Waszyngtonie, atakuje Unię Europejską i Ukrainę.Nie podpisuje nominacji ambasadorskich 40 polskim dyplomatom.Nie, bo nie.Nie dziękuję.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 2, 2025

Zdaniem Sikorskiego w takiej sytuacji prezydent powinien działać w USA, wzmacniać polskie interesy, konsultować się z sojusznikami i budować koalicje bezpieczeństwa.Zamiast tego, jak twierdzi, Nawrocki wybiera ataki na partnerów Zachodu.

„Pan Prezydent zamiast interweniować u swego patrona w Waszyngtonie, atakuje Unię Europejską i Ukrainę.”

Słowo „patron” jest tu celowe, uderza w wizerunek Karol Nawrockiego jako polityka zależnego od amerykańskich konserwatystów i think tanków.

40 dyplomatów zablokowanych. „Nie, bo nie”

Marszałek wchodzi do gry. Czarzasty ujawnia termin decyzji w sprawie przywództwa Lewicy

Sikorski nie poprzestał na kwestii geopolitycznej. Wpis kończy wykazem konkretów:

„Nie podpisuje nominacji ambasadorskich 40 polskim dyplomatom. Nie, bo nie. Nie dziękuję.”

W MSZ mówi się o tym wprost: to paraliż polskiej służby zagranicznej. Część placówek działa bez ambasadorów, część z chargé d’affaires, część w reżimie „tymczasowych pełnomocników”, co w relacjach dyplomatycznych ogranicza skuteczność rozmów, dostęp do przywódców i możliwość prowadzenia negocjacji na poziomie politycznym.

Konflikt dwóch ośrodków władzy

Spór prezydent–MSZ jest jednym z najbardziej napiętych w obecnej kadencji. Rząd twierdzi, że prezydent blokuje państwo, a Pałac odpowiada retoryką „obrony suwerenności” i sprzeciwu wobec „ideologii UE”.

Dla Sikorskiego sprawa jest prosta: w czasach wojny i zagrożeń geopolitycznych prezydent nie może wchodzić w wojny plemienne ani dogadzać skrajnym skrzydłom. Jego przekaz jest skierowany do opinii publicznej: „Oni zajęci walką o symbole, my próbujemy ratować dyplomatyczny łańcuch bezpieczeństwa”.

Gra o stawkę większą niż wizerunek

Jeżeli informacje o zbliżającym się „resecie USA–Rosja” rzeczywiście krążą w dyplomatycznych kuluarach, blokowanie ambasadorów i konflikty z UE mogą osłabić pozycję Polski w rozmowach zakulisowych.

W takich procesach liczą się:

kontakty w Departamencie Stanu,

sieci w Pentagonie,

osobiste zaufanie do przedstawicieli sojuszniczych krajów.

Bez ambasadorów, Polska siedzi przy stole z zawiązanymi rękami.

Poniżej galeria zdjęć: Sikorski przyjął delegację z Ukrainy w Chobielinie

