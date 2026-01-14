Sikorski apeluje do Polaków o gościnność i zrozumienie dla Ukrainy. Dlaczego?

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, bije na alarm, wskazując na niebezpieczne zjawisko w polskim społeczeństwie. Według niego, skrajna prawica, napędzana rosyjską propagandą i algorytmami Elona Muska, tworzy atmosferę wrogości wobec Ukraińców. Sikorski apeluje o zmianę perspektywy i zrozumienie kluczowej roli, jaką Ukraińcy odgrywają w obronie polskich granic.

Jego słowa to nie tylko prośba o gościnność, ale przede wszystkim ostrzeżenie przed konsekwencjami utraty wsparcia dla walczącego sąsiada. Co tak naprawdę dzieje się za naszą wschodnią granicą i dlaczego Polska powinna docenić obecność Ukraińców?

Rosyjska propaganda i algorytmy Muska: "Skrajna prawica jedzie na fali"

Radosław Sikorski w Polskim Radiu 3 otwarcie wskazał na źródła narastających nastrojów antyukraińskich.

"Skrajna prawica jedzie na fali tworzonej przez ruską propagandę i algorytmy pana Muska. I to się nawzajem napędza" – stwierdził minister.

Ta ostra diagnoza sugeruje, że dezinformacja i mechanizmy mediów społecznościowych są celowo wykorzystywane do podsycania niechęci, co w konsekwencji osłabia wewnętrzną spójność społeczną i solidarność z sąsiadem.

"Nie chcielibyśmy być w sytuacji Ukrainy": Dlaczego Ukraińcy chronią Polskę?

Sikorski zaapelował do Polaków o refleksję nad sytuacją za wschodnią granicą.

"Ja chciałbym naszych rodaków przekonać, że nie chcielibyśmy być w sytuacji Ukrainy" – podkreślił.

Przywołał drastyczne przykłady z ostatnich dni: potężny atak na Krzywy Róg i wielogodzinne przerwy w dostawie prądu w Kijowie.

"To prawdziwa dzień, Ukraińcy naprawdę trzymają Putina i jego wojska, jego zbirów z dala od polskich granic" – zaznaczył minister, jasno wskazując na strategiczne znaczenie ukraińskiego oporu dla bezpieczeństwa Polski.

Ich walka to de facto obrona również naszych granic i naszego spokoju.

"Będziemy za nimi tęsknić": Apel o polską gościnność

Minister Sikorski wyraził obawę, że spełnienie "życzeń skrajnej prawicy" i powrót Ukraińców do domów, miałoby katastrofalne skutki dla Polski. 

 "Jeśli by te życzenia skrajnej prawicy się spełniły i Ukraińcy wrócili do domów, to byśmy tego pożałowali, byśmy za nimi zatęsknili" – ostrzegł.

W związku z tym zaapelował o kontynuowanie polskiej gościnności.

"Więc bardzo proszę o nadal stosowanie polskiej gościnności wobec sąsiadów, na których napadł wróg" – zakończył, podkreślając, że wsparcie dla Ukraińców jest nie tylko aktem humanitarnym, ale również strategicznym posunięciem w interesie Polski.

