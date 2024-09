Siewiera o wystartowaniu w wyborach prezydenckich. Jednoznaczna deklaracja

- Biorąc pod uwagę ilość roboty, którą mam teraz na tym stanowisku (jako szefa BBN - PAP), widzę, jak to zmienia życie człowieka, całej rodziny, jakim jest to ciężarem, nie mam ani takiej chęci ani planu w dniu dzisiejszym - powiedział Siewiera w RMF FM zapytany, czy będzie kandydować w wyborach na prezydenta. W czerwcu opublikowano sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej", który dotyczył prognozowanego poparcia dla potencjalnych kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich. Kandydaci podzieleni zostali na dwa obozy - obóz koalicji rządzącej oraz obóz prawicy. W tym drugim obozie jako potencjalny kandydat został wymieniony m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

O ewentualne poparcie dla Siewiery zapytano też we wrześniowym sondażu IBRiS dla Onetu, przy czym, ze względu na niepewność co do kandydata PiS, uczestnicy badania do wyboru otrzymali listę nazwisk w trzech wariantach (wariant I - b. premier Mateusz Morawiecki; II - b. szef MON Mariusz Błaszczak, III - prezes IPN Karol Nawrocki).

Kto zostanie prezydentem w 2025 roku?

W każdym z wariantów pozostałymi kandydatami byli: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO); marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050 - Trzecia Droga); Sławomir Mentzen (Konfederacja); wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (Lewica) oraz Jacek Siewiera (szef BBN). Siewiera w zależności od wariantu mógłby, według sondażu, liczyć na: 4,1 proc.; 7,6 proc i 7,3 procent głosów.

