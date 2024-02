Siekierski jedzie do Brukseli. Będzie żądał ograniczenia Zielonego Ładu

Sikorski chwalony za mocne przemówienie w ONZ. "To będzie klasyk"

Minister Siekierski zapowiada rozmowy z rolnikami

Min. Siekierski wraz z wiceszefami MRiRW na konferencji prasowej odniósł się do kwestii protestów rolników trwających całych w kraju i rozmów z ich przedstawicielami.

"Spotkaliśmy się wczoraj na granicy z przedstawicielami protestujących rolników, by dokonać analizy, bilansu" - powiedział minister. "Rozmawialiśmy także z przedstawicielami związków, organizacji rolniczych, aby w czwartek rozpocząć rozmowy, które by w jakichś sposób odniosły się do protestów rolników, (...) ustaliły pewien grafik, byśmy mogli osiągnąć porozumienie" - zapowiedział. Jak przekazał, rozmowy ma koordynować wiceszef resortu Michał Kołodziejczak.

Protesty są wynikiem zaniechań i złych rozwiązań

Według Siekierskiego protesty rolników są efektem "pewnych zaniechań, ale także złych rozwiązań". "Te złe rozwiązania to m.in. problem Zielonego Ładu, który jest wprowadzany nie od tygodni czy miesięcy, a od lat, który był zaakceptowany, przygotowany przez były rząd, ale także który był w dużej mierzej autorstwa obecnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego" - powiedział minister.

Siekierski ocenił, że "te rozwiązania, które zostały zaproponowane w Zielonym Ładzie, nie mają akceptacji wśród rolników, rolnicy uważają, że one wręcz naruszają ich godność zawodową".

Siekierski: Będę żądał ograniczenia Zielonego Ładu

Minister odniósł się także do zaplanowanego na poniedziałek spotkania ministrów ds. rolnictwa państw UE w Brukseli. "Będę w sposób zdecydowany wnioskował, oczekiwał, żądał ograniczenia Zielonego Ładu - zadeklarował. Doprecyzował, że chodzi m.in. o rozwiązania "Ładu" związane ze stosowanie pestycydów czy ugorowaniem pól.

Zdaniem Siekierskiego -KE powinna rozważyć wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty wyniku napływu zboża z Ukrainy oraz Zielonego Ładu.

Minister @CzSiekierski wraz z sekretarzem stanu @StefanKrajewski przyjechali dziś do protestujących w #Zosin rolników.💬Czesław Siekierski 🇵🇱: Rozmawiamy z Unią Europejską 🇪🇺 i z rolnikami. Rozmawiamy z Ukrainą 🇺🇦 na szczeblu ministerialnym i w grupach roboczych. Szczegóły… pic.twitter.com/a4NmX6wEIp— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 24, 2024

