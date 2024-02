Unijny komisarz Janusz Wojciechowski ma odejść ze stanowiska! Kaczyński: będę go o to prosił

Rolnicy protestują, gorąco w Sejmie

9 lutego 2024 r. rolnicy w proteście rozpoczęli blokady dróg w całej Polsce. W Sejmie odbyła się krótka i burzliwa wymiana zdań między politykami z rządu i opozycji. – Jest człowiek w Europie, który zjednoczył wszystkich rolników europejskich i polskich przeciwko reformie, którą zaproponował. To Janusz Wojciechowski. Do dymisji! – powiedział z mównicy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tego nikt się nie spodziewał. Były minister w rządzie PiS chwali wiceministra Kołodziejczaka!

Komisarz Janusz Wojciechowski jest jednym z twórców Zielonego Ładu, przeciwko któremu protestują rolnicy w Polsce i we Francji. Dziennikarze w Sejmie pytali prezesa PiS, czy jest zadowolony z pracy Wojciechowskiego.

Kaczyński zadzwoni do Wojciechowskiego

– Sądzę, że pan komisarz, i dzisiaj go będę telefonicznie, bo nie mogę inaczej, prosił o to - powinien zakończyć swoją misję - odpowiedział Kaczyński.

– Ale czy zakończy, tego po prostu nie wiem, bo ja nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie. To jest wyłącznie jego decyzja, ale ze względu na te bardzo niefortunne wypowiedzi, powinien tę swoją misję zakończyć. To zresztą jest jej skrócenie tylko o kilka miesięcy, bo przecież kolejny komisarz będzie wyłoniony przez obecną większość - dodał prezes PiS.

