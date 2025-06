W 2007 roku, już po zakończeniu kadencji prawie dwa lata, prezydent Aleksander Kwaśniewski został przedstawiony przez lewicę, jako kandydat na premiera. Pod tym szyldem stanął do debaty z ówczesnym premierem Jarosławem Kaczyńskim (...). Było tak, że Kwaśniewski był kandydatem na premiera wystawionym przez lewice, to kandydowanie było i nikt tego nie podawał w wątpliwość (...). Był w kwiecie wieku politycznego, miał 54 lata, więc nie koliduje to z najważniejszą funkcją wykonawczą w państwie. Premier ma do wykonania najwięcej, więcej kompetencji niż prezydent.