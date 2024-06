Sensacyjna wiadomość! Donald Tusk na prezydenta Polski? Najnowsze info

Cios w plecy dla Tuska! Dosłownie wielkie fiasko. To miażdżące, co powiedział ekspert...

Jakiś czas temu premier Donald Tusk, pytany o start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, przyznał że wyklucza taką możliwość. – Ja mam tutaj do wykonania naprawdę bardzo dużo roboty. Parę miesięcy ani lat nie starczy, żeby to wszystko wysprzątać, więc ja mam naprawdę co robić – wyjaśniał szef rządu. Przyznał także, że byłby zadowolony, gdyby prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który w poprzednich wyborach osiągnął bardzo dobry wynik, spróbował ponownie ubiegać się o to stanowisko. Według premiera, Trzaskowski „ma wszystkie dane ku temu, żeby być dobrym prezydentem” – twierdził.

Do kolejnych wyborów prezydenckich zostało jeszcze trochę czasu. Czy zatem premier Donald Tusk jeszcze zmieni zdanie? Jak twierdzi polityk KO Sławomir Nitras, to możliwy scenariusz. – Czy ja sobie np. wyobrażam Donalda Tuska jako potencjalnego kandydata? Tak, wyobrażam sobie. Jest liderem naszego obozu, jest liderem naszej formacji politycznej i jest bardzo doświadczonym politykiem, do którego mamy zaufanie – powiedział Sławomir Nitras w TVN24. Przyznał równocześnie, że jak pokazują wszystkie sondaże, Rafał Trzaskowski cieszy się największą popularnością. Jego zdaniem na dzień dzisiejszy, wydaje się on „liderem w tym wyścigu”. Poseł Koalicji Obywatelskiej mówił także o jednym kandydacie koalicyjnym na prezydenta RP.

