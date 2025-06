Sensacja w PiS! Jarosław Kaczyński za chwilę nie będzie już prezesem?! "Jest mnóstwo liderów"

Kongres PiS. Jarosław Kaczyński przestanie być prezesem?!

Jarosław Kaczyński stoi na czele Prawa i Sprawiedliwości od 2003 roku. Jego pozycja ani przez chwilę nie była zagrożona. Nie jest też teraz, ale na kilkanaście dni przed wyborczym kongresem kluczowi politycy PiS mówią nam, że sam prezes nie podjął decyzji w sprawie kolejnej kadencji. Przemysław Czarnek, że twierdzi, że nie ma tu pewnych scenariuszy. Czy jest możliwe, że Jarosław Kaczyński za chwilę nie będzie już prezesem PiS?! - Pan prezes nie zapowiedział jeszcze czy będzie kandydował, czy nie. To się rozstrzygnie w czerwcu. Czekamy na decyzję. Ja będę namawiał pana prezesa do kandydowania na kolejną kadencję – mówi były szef MEN. - Wiem, że prezes bardzo poważnie rozważa to czy kandydować na kolejną kadencję, ale niezależnie od tego jaką decyzję podejmie, jego rola w naszym ruchu politycznym będzie ogromna – nie ma wątpliwości Jacek Sasin. Kto jeżeli nie Jarosław Kaczyński? - Jest mnóstwo liderów, którzy mogę tę partię prowadzić do przodu do zwycięstwa, chociaż oczywiście największym z nich pozostaje prezes Kaczyński - mówi nam Czarnek. Ten jeden z najpopularniejszych polityków PIS pytany czy sam może ubiegać się o stanowisko prezesa nie potwierdza, ale też nie zaprzecza, że może się tak wydarzyć.

Prezes PiS skończy 76 lat

Jarosław Kaczyński od lat zasiada w sejmowych ławach, ponieważ to poseł na Sejm I, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji (1991–1993, od 1997 nieprzerwanie do dziś). Od 2003 roku jest piastuje stanowisko prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2006-2007 był premierem kraju, natomiast w 2010 roku kandydował w wyborach prezydenckich (w drugiej turze przegrał jednak z Bronisławem Komorowskim). Od czasu wygranych przez jego partię wyborów parlamentarnych w 2015 roku, będąc posłem (w międzyczasie również wicepremierem), nie bez kozery jest uważany za jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce. 18 czerwca skończy 76 lat.

Poranny Ring 7:50 - prof. Henryk Domański Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ. Wybory prezydenckie w Polsce. Co o nich wiesz? Pytania mogą Cię zaskoczyć Pytanie 1 z 10 Uzupełnij: Zwycięzca tegorocznych wyborów prezydenckich zostanie ... prezydentem w historii III RP szóstym siódmym ósmym Następne pytanie