Seniorzy w wieku 65 plus większość leków mają już za darmo. Zobacz, czy twój jest na liście!

Na liście leków 65 plus są m.in.: leki dla alergików, dla pacjentów onkologicznych oraz diabetyków (insuliny). Seniorzy mogą też liczyć na darmowe leki na choroby serca, nadciśnienie oraz na bezpłatne szczepionki, które przysługiwały za darmo dotąd tylko osobom 75 plus.

– Lista bezpłatnych leków dla osób po 65. roku życia wpisuje się w główne potrzeby zdrowotne seniorów. Jest to duży krok na drodze do poprawy niełatwej sytuacji finansowej seniorów– mówi nam Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Lista bezpłatnych leków - 3789 pozycji (plik PDF)

Lista darmowych leków może być rozszerzona

Koalicja złożona z lekarzy i stowarzyszeń pacjentów od dawna apelowała do ministerstwa zdrowia o rozszerzenie programu 75 plus. Jej przedstawicie mają nadzieję, że w przyszłości lista darmowych leków będzie rozszerzana. – Jest to bardzo ważne w aspekcie jakości życia seniorów i standardów leczenia chorób wieku podeszłego – dodaje Osińska-Kurzywilk.

Aby dostać receptę na bezpłatne leki, senior musi udać się do lekarza POZ. Na recepcie, którą dostanie musi widnieć oznaczenie „S”.

