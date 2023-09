Mentzen i Petru chcą likwidacji 13. i 14. emerytury! Spełnią groźby? Jest komentarz z PiS!

Trwa wysyłka 14. emerytury

Aktualnie na konta seniorów ZUS przelewa wraz z wrześniową emeryturą, także tzw. 14. emeryturę. Cała kwotę (2650 zł brutto) dostaną wszyscy, których świadczenie jest nie wyższe niż 2900 zł brutto. Tymczasem kandydaci do Sejmu chcą skasować dodatki dla seniorów. – Czas na likwidację 13 i 14 emerytury – zapowiedział podczas konwencji Konfederacji jeden z jej liderów Sławomir Mentzen. Wtóruje mu inny polityk tego ugrupowania. – Zlikwidujemy 13. i 14. emeryturę – zapowiedział Przemysław Wipler w rozmowie z RMF FM, dodając, że lepsza jest waloryzacja świadczeń. Taki sam pomysł ma kandydat do Sejmu Trzeciej Drogi. – Zamiast 13. i 14. emerytury niech będzie 100 zł podwyżki miesięcznie, żeby to było w formie waloryzacji emerytury, a nie w prezencie – stwierdził Ryszard Petru w rozmowie z Onetem.

Politycy partii rządzącej dziwią się tym pomysłom. – Jeśli ktoś tak mówi, to chce przyczynić się do obniżenia poziomu życia emerytów z najchudszymi portfelami – komentuje posłanka PiS Elżbieta Rafalska. Sławomir Mentzen zapowiedział ponadto, że skończy ze świadczeniem 300 plus i nie będzie waloryzacji 500 plus. Jak to można odebrać? – To znaczy, że mamy do czynienia z ultraliberałem, który zamierza pozostawić ludzi bez wsparcia, aby sami sobie radzili. Kiedyś były pomysły, że wolny rynek wszystko ureguluje. No, nie ureguluje. Są grupy społeczne, które wymagają jednak wsparcia – mówi Rafalska.

Jeśli ktoś będzie chciał po wyborach zlikwidować dodatki do emerytury albo podwyżkę 500 plus, nie będzie miał łatwo, przynajmniej w teorii. Świadczenia te są zapisane w ustawach, a do ich zmiany potrzeba zgody większości posłów, a także prezydenta. Ale nic nie jest niemożliwe. - Nie można wykluczyć, że po wyborach może zostać zlikwidowana 13. i 14. emerytura oraz waloryzacja 500 plus. Chciałabym, aby wyborcy to wiedzieli - podkreśla była minister rodziny, ostrzegając przed pomysłami polityków opozycji.

