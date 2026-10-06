Seniorzy ocenili Karola Nawrockiego. Ma powody do radości?

W całej badanej grupie 45,5% respondentów ocenia prezydenta pozytywnie, podczas gdy 37,2% negatywnie, co daje przewagę ocen pozytywnych o 8,3 punktu procentowego.

W grupie wyborców powyżej 60. roku życia tendencja się odwraca – 46,6% ocenia prezydenta negatywnie, a 41,2% pozytywnie, co stanowi przewagę ocen negatywnych o 5,4 punktu procentowego.

Sondaż ujawnia znaczące różnice w ocenie prezydenta w zależności od wieku, wskazując na znacznie bardziej krytyczne nastawienie wśród osób starszych w porównaniu do ogółu społeczeństwa.

Zgodnie z wynikami badania OGB, większość ankietowanych wyraża pozytywną opinię na temat urzędującego prezydenta. Dokładnie 45,5 procent respondentów ocenia jego działania jako dobre. W kontraście, 37,2 procent badanych ma o nim negatywne zdanie, co oznacza przewagę ocen pozytywnych o 8,3 punktu procentowego. Istotna część, bo 17,3 procent uczestników sondażu, przyjęła postawę neutralną, wybierając opcję "ani dobrze, ani źle".

Perspektywa seniorów

Analiza danych dla grupy wiekowej powyżej 60. roku życia przedstawia odmienny obraz. Wśród wyborców, którzy ukończyli sześćdziesiąt lat, dominują oceny negatywne. Aż 46,6 procent z nich wyraża niezadowolenie z pracy prezydenta. Pozytywnie ocenia go 41,2 procent respondentów z tej demografii, co stanowi różnicę 5,4 punktu procentowego na korzyść opinii negatywnych.

Interesujące jest również rozłożenie odpowiedzi neutralnych. W grupie osób w wieku 60 lat i starszych, 12,2 procent ankietowanych wybrało opcję "ani dobrze, ani źle". Jest to niższy odsetek niż w ogólnej populacji badanych (17,3 proc.). Podsumowując, starsi wyborcy wykazują tendencję do częstszego wyrażania negatywnych ocen oraz rzadszego przyjmowania postawy neutralnej lub pozytywnej w porównaniu do średniej dla wszystkich respondentów.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na strzelnicy:

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Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Pozytywnie Negatywnie Trudno powiedzieć