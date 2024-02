Seniorze, uważaj, żeby w marcu nie stracić emerytury! Limity dorabiania do świadczeń

Mocne oskarżenia rolniczki z Podlasia wobec Kołodziejczaka: "Do głowy mi nie przyszło, że może mnie coś takiego spotkać"

Rosną limity dorabiania

Limity dorabiania do świadczeń zmieniane są w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Dorabiać można do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Powyżej tej kwoty ZUS obniży nasze świadczenie. Jeśli przychód rencisty lub wczesnego emeryta przekroczy 130 proc. średniego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie mu całkowicie zawieszone.

Kolejna zmiana limitu wchodzi w życie od marca 2024 r. i będzie obowiązywała do końca maja. Według Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7540,36 zł i było o ponad 340 zł większe niż w poprzednim kwartale.

Można więcej zarobić, ale trzeba też uważać

Wynika z tego, że kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to 5278,30 zł. Zarabiając powyżej tej kwoty zmniejszy się renta lub emerytura. Z kolei 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 9802,50 zł. Zarobki powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie świadczenia przez ZUS.

