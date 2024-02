i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Nowe świadczenie dla części emerytów

Renta wdowia już dziś w Sejmie. Poseł PiS ujawnia, czy jego partia poprze projekt

abr | KK 5:15 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sejm na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej. Ministra rodziny i polityki społecznej, Agnieszka Dziemanowicz-Bąk (40 l.) zapewniła, że w budżecie są zabezpieczone środki na to świadczenie. Jeszcze w tym roku wdowy i wdowcy mogą liczyć na znaczą podwyżkę dochodów. - Nie znam jeszcze tej ustawy, ale co do zasady PiS zawsze było za wszelkimi projektami prospołecznymi – powiedział nam poseł PiS Filip Kaczyński (37 l.).