Tak zmieniły się ceny podstawowych produktów w sklepach. Ile teraz zapłacimy za olej czy mięso?

Sprawdziliśmy ceny popularnych produktów żywnościowych w serwisie dlahandlu.pl, gdzie są stale aktualizowane i przeżyliśmy zaskoczenie. Przez ostatnich kilka lat szybowały one, a porównując ceny ze stycznia 2023 r. do cen w styczniu roku 2024, okazało się, że wiele produktów… staniało. Przykład? Chleb (1 kg) kosztował rok temu 7,24 zł, a dziś zapłacimy za niego 6,64 zł. Staniały produkty sypkie, mięso i wędliny, a także niektóre owoce i warzywa. W największym stopniu staniały jednak tłuszcze.

Jeszcze rok temu litr oleju rzepakowego kosztował prawie 14 zł, a dziś ten sam produkt jest tańszy o prawie cztery złote. W niektórych sklepach kupimy dziś olej już za 7-8 zł. Poprosiliśmy eksperta, aby wyjaśnił, skąd wzięły się spadki cen.

- Mamy poważne spadki cen żywności na świecie. Wiele produktów wróciło do poziomów z lat 2020-2021, czyli ceny znowu są na poziomie sprzed pandemii, która wywindowała inflację – tłumaczy ekonomista Marek Zuber. - Olej jest świetnym przykładem, bo wrócił do stawki z 2020 r. Jedyną przyczyną wzrostu cen, jaka obecnie wciąż istnieje, to ceny energii, które nie wróciły do dawnych stawek – dodaje ekspert.

TOWAR – BYŁO – JEST

Chleb (1 kg) 7,24 – 6,64

Olej (1 l) 14 – 10

Cukier (1 kg) 6,68 – 5,69

Mąka (1kg) 4,35 – 4,06

Masło kostka (200g) 7,41 – 6,22

Pomidory (1 kg) 12,35 – 11,60

Kurczak cały (1 kg) 12,82 – 10,44

