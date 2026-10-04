Seniorze! Sprawdź czy dostaniesz ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to miesięczne świadczenie ZUS w wysokości 336,16 zł, które ma pomóc seniorom w pokryciu kosztów prądu, gazu i ogrzewania, bez konieczności przedstawiania rachunków czy spełniania kryteriów dochodowych.

Dodatek nie jest powszechny — przysługuje jedynie kombatantom, osobom represjonowanym, byłym żołnierzom przymusowo zatrudnianym oraz wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych.

Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek ZUS‑ERK dostępny online lub w placówkach ZUS.

Jest to stałe świadczenie pieniężne, którego celem jest pomoc w pokryciu kosztów prądu, gazu i ciepła. Co istotne, przyznanie ryczałtu energetycznego nie zależy od wysokości dochodów danej osoby ani od kwot widniejących na jej rachunkach za energię. ZUS nie wymaga przedstawiania faktur za media, a przyznane pieniądze są przelewane bezpośrednio do emeryta, który sam decyduje, na co je przeznaczy.

Należy jednak pamiętać, że dodatek ten nie jest świadczeniem powszechnym. Przepisy ograniczają krąg osób uprawnionych do jego otrzymania. Ryczałt energetyczny przysługuje kombatantom oraz innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Prawo do niego mają także żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, batalionach budowlanych lub przy wydobyciu rud uranu w ramach zastępczej służby wojskowej. Ponadto ze świadczenia mogą korzystać wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych, o ile sami pobierają własną emeryturę.

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Aktualna wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie. Stawka ta obowiązuje od 1 marca i ulega corocznej waloryzacji, dzięki czemu jej kwota stopniowo wzrasta. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że wypłacana kwota trafia do seniora w pełnej wysokości.

Aby uzyskać dofinansowanie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS. Służy do tego oficjalny formularz o symbolu ZUS-ERK, który można pobrać ze strony internetowej urzędu lub otrzymać w każdej placówce ZUS.

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