Senator KO nie wiedziała z kim rozmawia. Myślała, że Sośnierz jest z PiS-u

uriozalna wpadka na antenie Polsat News: senator Koalicji Obywatelskiej pomyliła swojego rozmówcę.

Agnieszka Gorgoń-Komor zarzuciła politykowi Konfederacji, Dobromirowi Sośnierzowi, przynależność do PiS, nie wiedząc, z kim prowadzi dyskusję.

Sprawdź, jak Sośnierz musiał prostować tę pomyłkę i dlaczego ta niezręczna scena błyskawicznie podbija internet!

W programie Polsat News doszło do sceny, która błyskawicznie zaczęła krążyć w sieci. Senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor wdała się w rozmowę z Dobromirem Sośnierzem. Wszystko szło swoim zwykłym politycznym torem, aż nagle zrobiło się naprawdę niezręcznie.

Pod koniec wymiany zdań senator KO zaczęła pouczać rozmówcę w sprawie „dobrych praktyk”. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że najwyraźniej nie wiedziała, z kim rozmawia.

Senator KO pomyliła partie

– Nie macie dobrych praktyk! – stwierdziła Agnieszka Gorgoń-Komor. Dobromir Sośnierz natychmiast zapytał: – My, znaczy kto? Wtedy padła odpowiedź, która rozbawiła internautów. – No PiS – odparła senator KO. Problem w tym, że Dobromir Sośnierz nie jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, tylko Konfederacji. Sytuację szybko sprostował prowadzący rozmowę. – Pan nie jest z PiS-u! – zauważył dziennikarz Polsat News.

„Nie wiedziałam, z kim mam rozmowę”

Po tej uwadze senator KO przyznała wprost, że nie miała świadomości, z kim właściwie prowadziła dyskusję.

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– Nawet nie wiem, skąd pan jest, nie wiedziałam, z kim mam rozmowę – powiedziała Agnieszka Gorgoń-Komor.

-Ale nie macie tylko dobrych praktyk…-My? Znaczy kto?-No PiS.-Ja nie jestem z PiS-u.-A to nawet nie wiem skąd pan jest. Nie wiedziałam z kim mam rozmowę.Ciężkie dni Sośnierza xd pic.twitter.com/jx2jnIZUZg— jachcy🇵🇱 (@jachcy) June 30, 2026

I właśnie ten fragment najmocniej poniósł się w internecie. Trudno się dziwić. W politycznych programach emocje są normą, ale pomylenie rozmówcy z przedstawicielem zupełnie innej partii to już gotowy materiał na polityczny kabaret.

Sośnierz musiał się tłumaczyć, że nie jest z PiS

W całej sytuacji najbardziej komicznie wypadł moment, w którym Sośnierz musiał niejako przypominać, że nie reprezentuje ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Polityk Konfederacji został wciągnięty w spór z PiS, choć akurat w tej rozmowie występował jako przedstawiciel innej formacji.

Nagranie szybko zaczęło żyć własnym życiem w mediach społecznościowych. Internauci komentowali, że to przykład klasycznej telewizyjnej wpadki, w której emocje wyprzedziły orientację w studiu.

Polityczna wpadka gotowa do memów

Dla senator KO była to z pewnością niezręczna chwila. Dla widzów — krótka scena, która idealnie nadaje się do powtarzania. Był zarzut, było oburzenie, była odpowiedź „No PiS”, a potem szybkie zderzenie z rzeczywistością: rozmówca z PiS nie był.

W czasach, gdy polityczne fragmenty z anteny natychmiast trafiają na platformę X, TikToka i Facebooka, takie sytuacje bardzo szybko stają się paliwem dla memów. Tym razem wystarczyło kilka zdań, by rozmowa zamieniła się w jedną z bardziej osobliwych wpadek ostatnich dni.

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