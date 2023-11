To może być jedna z pierwszych decyzji nowego marszałka. W Sejmie przymierzają się do zorganizowania klubiku dla dzieci

W poniedziałek przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział zaś, że klub Prawa i Sprawiedliwości przedstawi we wtorek projekt uchwały dotyczący sprzeciwu wobec planowanej zmiany traktatów Unii Europejskiej. - Tą uchwałą chcemy uzyskać stanowisko polskiego Sejmu sprzeciwiające się zmianom traktatów Unii Europejskiej - zapowiedział Błaszczak. W poniedziałek późnym wieczorem projekt uchwały zamieszczono na stronie Sejmu. Podczas wtorkowych obrad posłowie mają wybrać członków większości sejmowych komisji, w tym również - co jest ujęte w odrębnych punktach harmonogramu posiedzenia - wyłonić członków komisji do spraw Unii Europejskiej, etyki poselskiej oraz do spraw służb specjalnych. Ponadto nowy Sejm ma dokonać wyboru członków Trybunału Stanu. Poprzednie obrady były bardzo burzliwe. Czy tak samo będzie tym razem? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z 1. posiedzenia Sejmu.

Na żywo Pierwsze posiedzenie Sejmu po wyborach. Wznowione obrady. Relacja na żywo 13.11.2023 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 9:15 Od rana pojawiają się komentarze przez wtorkowymi obradami. - Większość parlamentarna ma większość we wszystkich komisjach i prezydiach. KO, jako największy klub opozycyjny, miała w poprzedniej kadencji przewodniczenie w 5 lub 6 komisjach; PiS powinien mieć podobną liczbę – powiedział w RMF FM poseł KO Robert Kropiwnicki. 8:40 Zanim jednak posłowie zasiądą w sali plenarnej, zapowiedziana została konferencja prasowa marszałka Sejmu, Szymona Hołowni. 8:15 Sejm ma dokonać wyboru członków Trybunału Stanu. Jako kandydaci do TS zgłoszeni zostali: Jacek Dubois, Piotr Andrzejewski, Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz. 7:34 Już o godz. 12:00 rozpoczną się obrady Sejmu. Będzie to kontynuacja pierwszego posiedzenia X kadencji.

