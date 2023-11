- Pan premier Morawiecki powiedział, że jeżeli go zaproszę, bardzo chętnie spotka się ze mną, by porozmawiać o tych projektach, które wpływają. Chcę zapewnić pana premiera, że dojdzie do takiego spotkania zaraz po tym, jak wyklaruje się jego status. Bo w tej chwili jest, jak rozumiem, z jednej strony zdymisjonowanym premierem rządu, który ma powierzone obowiązki, ale już tylko administruje i jest też jednocześnie osobą, która jeszcze nie sformowała nowego rządu - powiedział Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu zapewnił, że "kiedy ten nowy rząd zostanie przez niego sformowany, zaprzysiężony przez prezydenta, niezwłocznie spotka się z tak usankcjonowanym premierem, aby zadać mu też wiele pytań dotyczących tego, co do Sejmu teraz spływa".

CZYTAJ: Kto trafi do rządu Morawieckiego? Szokujące doniesienia! Nie tego spodziewają się wyborcy

Jak poinformował Hołownia spłynął m.in. projekt ustawy okołobudżetowej. - Zadam panu premierowi pytanie, dlaczego nie wpłynął budżet. Skoro wpłynęła ustawa okołobudżetowa, warto zapytać gdzie jest budżet do tej ustawy? Analizy sejmowe wskazują jednoznacznie, że budżet złożony przez rząd pana Morawieckiego we wrześniu uległ dyskontynuacji. A więc zaraz po tym jak został ukonstytuowany nowy Sejm, ten budżet powinien zostać złożony raz jeszcze - wskazał Hołownia.

Szymon Hołownia zaskakująco o Mateuszu Morawieckim. Przywołał "Kota Schrödingera". O co chodzi?

Szymon Hołownia zaskoczył, gdy przyznał, kogo przypomina mu premier Morawiecki: - Muszę państwu powiedzieć, że kiedy myślę o panu premierze Morawieckim to przypomina mi się fenomen Kota Schrödingera. Przypomnijmy, był to taki kot, który jednocześnie był w pudełku i był poza pudełkiem. Mam wrażenie, kiedy słucham, czytam i oglądam pana premiera, kiedy widzę, co wpływa do laski marszałkowskiej z jego strony, że mamy do czynienia z premierem Schrödingera, który z jednej strony jest premierem, a z drugiej strony premierem nie jest - powiedział marszałek Hołownia.

Kot Schrödingera to eksperyment myślowy inaczej nazywany paradoksem. O co chodzi? Jak wyjaśnia crazynauka.pl "W pudle umieszczamy jeden tylko atom promieniotwórczego pierwiastka oraz czujnik potrafiący wykryć, czy nasz atom wyemitował cząstkę promieniowania jonizującego. Jeśli tak, to mechanizm uwalnia trujący gaz. Obok wkładamy żywego kota i całe pudło szczelnie zamykamy. Co dzieje się wewnątrz? Niby mamy 50% szans na to, że atom wyemituje cząstkę, przez co trujący gaz zabije kota. Czyli gdy patrzymy na pudło, to wiemy, że kot ma pół na pół szanse bycia żywym lub martwym. Tak mówi zdrowy rozsądek".

CZYTAJ: Jakie wykształcenie ma Szymon Hołownia? Wielu będzie w szoku! SERIO!