Nowa posłanka w Sejmie! Kogo zastąpiła? Posiedzenie Sejmu 26.01

To może być bardzo gorący dzień w Sejmie. Posłowie będą wybierać skład komisji śledczej do spraw Pegasusa, wciąż nie wiadomo, jak zachowają się politycy PiS - Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik. Obaj utrzymują, że są posłami i chcą wrócić do swoich obowiązków, zupełnie przeciwnego zdania jest Szymon Hołownia oraz rządząca ekipa, która uważa, że Kamiński i Wąsik stracili mandaty w dniu, kiedy zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Czy 26 stycznia będziemy świadkami ostrej debaty? Przekonamy się tuż po godzinie 9, kiedy Sejm wznowi obrady. Na Se.pl przeprowadzimy relację z tego wydarzenia, będziemy również zbierać najnowsze informacje i opinie na temat pracy komisji ds. wyborów kopertowych, która wznawia swoje prace o 9.45. Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu możemy przeczytać, że będzie do posiedzenie zamknięte.

Na żywo Posiedzenie Sejmu - 16.01. Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 9:09 Magdalena Łośko złożyła ślubowanie i objęła mandat poselski po Krzysztofie Brejzie. 9:06 Sejm wznowił obrady. Na początek zajmie się powołaniem członków komisji śledczej ds. Pegasusa. 9:01 Szymon Hołownia jest już na sali obrad, parlament lada chwila powinien wznowić obrady. 8:54 - Sprawa pana Kamińskiego i Wąsika wygląda tak: byli posłami, nie są już posłami, nie mogą być na sali sejmowej, nie mogą głosować. Koniec kropka - stwierdził Krzysztof Gawkowski w radiowej Trójce. 8:34 Marek Sawicki w rozmowie z PAP zapowiedział, że PSL oraz partia Szymona Hołowni złoży projekt ustawy dotyczący aborcji jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. - Uważamy, że najwłaściwszym sposobem jest przywrócenie kompromisu z 1993 r. To można zrobić ustawowo. Myślę, że w tej sprawie także byłaby zgoda pana prezydenta. Później rzeczywiście rozpisanie referendum i tu już decyzja obywateli byłaby domykająca - stwierdził. 8:26 Zapraszamy na relację z posiedzenia Sejmu 26 stycznia. Początek obrad o godzinie 9.

Odśwież relację