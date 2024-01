Kim jest Magdalena Łośko, nowa posłanka w Sejmie?

Podwyżka świadczeń w marcu i we wrześniu

Sejm, zgodnie z harmonogramem, wznowił dziś obrady tuż po godzinie 9. I zgodnie z planem na samym początku swoje ślubowanie złożyła nowa posłanka, Magdalena Łośko. Skąd ta zmiana w składzie posłów? Otóż zastąpiła ona Krzysztofa Brejzę, który przeniósł się do Parlamentu Europejskiego. Tam z kolei zastąpił on Radosława Sikorskiego, który został ministrem spraw zagranicznych w nowym rządzie Donalda Tuska. Co wiemy na temat nowej posłanki? Magdalena Łośko urodziła się w 1984 roku w Inowrocławiu, ma wyższe wykształcenie. W wyborach parlamentarnych, które zostały przeprowadzone w październiku w 2023 roku, otrzymała 4864 głosów. Magdalena Łośko startowała z 4. okręgu wyborczego - Bydgoszcz. Posłanka była już w Sejmie w latach 2019-2023. W 2019 roku głosowało na nią 14407 wyborców.

Z informacji na stronie Sejmu wynika, że Magdalena Łośko brała udział w 96.59% głosowań, w latach 2019-2023.

