Szczere podsumowanie roku rządu Donalda Tuska. Co wyszło, a co nie?

Gośćmi "Expressu Biedrzyckiej" byli redaktor Marcin Celiński i dr Katarzyna Bąkowicz, którzy przeanalizowali ostatni rok rządów. Co się udało koalicji rządzącej, a co można zaliczyć do porażek? Czy rządowi uda się utrzymać przy sobie wyborców? Zapraszamy do wysłuchania szczerej analizy w programie Kamili Biedrzyckiej.