Jest decyzja kibiców ws. walki Nawrocki - Najman! Wszystko jasne! Nie ma wątpliwości

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki jest miłośnikiem boksu i sam trenuje tę dyscyplinę sportu. To sprawiało, że zawodnik Marcin Najman („Cesarz”), znany z udziału w galach FAME MMA, poprzez media społecznościowe zaproponował kandydatowi na prezydenta walkę w celach charytatywnych. Miałaby się odbyć w lutym 2025 r.

Polacy są przeciwni walce polityka

Oficjalnej odpowiedzi Karola Nawrockiego nie usłyszeliśmy, więc nie wiadomo, czy walka freak fightera z politykiem może dojść do skutku. Być może sztabowcy kandydata będą wiedzieli jak zareagować na to wyzwanie, kiedy poznają wyniki sondażu wykonanego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Respondenci zostali w nim, zapytani: "Marcin Najman wyzywa do pojedynku bokserskiego Karola Nawrockiego. Czy obejrzałbyś taką walkę?".

Okazuje się, że większość ankietowanych (62 proc.) nie zamierza oglądać tego pojedynku bokserskiego, z czego 44 proc. odpowiedziała: „zdecydowanie nie”. Za walką prezesa IPN z profesjonalnym zawodnikiem MMA jest tylko 26 proc. badanych (15 proc. odpowiedziało „raczej tak” i 11 proc. „zdecydowanie tak”).

Z kolei 12 proc. zapytanych przez Pollster Polaków nie miało w tej sprawie zdania.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 10-11 grudnia 2024 r. roku metodą CAWI na próbie 1005 dorosłych Polaków.

