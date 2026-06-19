Sejm przyjął uchwałę ws. reparacji od Niemiec. Co ustalono?

Polski Sejm przyjął uchwałę, w której podkreśla, że Niemcy mają obowiązek zrealizować wszelkie zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej dla Polski, ze szczególnym naciskiem na wypłatę odszkodowań dla żyjących ofiar nazistowskich prześladowań.

Dokument został uchwalony w związku z 35. rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku, co podkreśla ciągłość i nierozwiązany charakter kwestii reparacji pomimo historycznego porozumienia.

Uchwała została przyjęta głosami koalicji rządowej, partii Razem i części posłów niezrzeszonych, natomiast przeciwko niej opowiedziało się Prawo i Sprawiedliwość oraz część Konfederacji, co świadczy o istotnym, choć niejednogłośnym, stanowisku polskiego parlamentu w tej sprawie.

Uchwała Sejmu, zainicjowana przez sejmową komisję spraw zagranicznych, została przyjęta w piątek. Jej głównym przesłaniem jest stwierdzenie, że "Niemcy mają obowiązek zrealizować wszelkie zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej dla Polski". W tekście wyraźnie wskazano, że "szczególnie pilnym problemem jest wypłata odszkodowań dla żyjących więźniów obozów i osadzonych w więzieniach nazistowskich Niemiec".

Za przyjęciem uchwały głosowało 235 posłów, 181 było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu. Poparcie dla dokumentu wyraziła koalicja rządowa, partia Razem oraz czterech posłów niezrzeszonych. Przeciwko uchwale opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, dwóch posłów niezrzeszonych, koła Demokracja Bezpośrednia i Konfederacji Korony Polskiej, natomiast posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu.

Uchwała upamiętnia 35. rocznicę podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Posłowie przypomnieli, że dokument ten został zawarty 17 czerwca 1991 roku przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla, w obecności ministrów spraw zagranicznych obu państw.

W tekście uchwały podkreślono, że traktat powstał w duchu przełomowych słów "udzielamy wybaczenia i prosimy o nie", wypowiedzianych przez wrocławskiego arcybiskupa Bolesława Kominka. Zwrócono uwagę, że możliwość zawarcia traktatu była efektem odzyskania przez Polskę wolności w 1989 roku, a "ówczesne prace nad porozumieniem polsko-niemieckim torowały także drogę do zjednoczenia Niemiec i tym samym dawały podwaliny nowego ładu politycznego w Europie".

Znaczenie Traktatu dla relacji polsko-niemieckich

Sejm w uchwale ocenił, że "traktat z 1991 roku był ważnym krokiem do przezwyciężenia dotkliwych skutków napaści III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w 1939 roku". Dokument ten nawiązywał do wcześniejszego traktatu o potwierdzeniu granicy, podpisanego w 1990 roku, i "okazał się jednym z fundamentalnych wydarzeń w historii stosunków polsko-niemieckich". W uchwale podkreślono również obecny status relacji, stwierdzając, że "Polska i Niemcy są dzisiaj sojusznikami i bliskimi partnerami gospodarczymi".

- Traktat z 1991 roku jako stałe zobowiązanie obu stron do poprawiania relacji polsko-niemieckich w oparciu o jego literę i ducha - uznano. - Dzisiejsze stosunki między Polakami a Niemcami mogą być przykładem tego, jak pomimo traumatycznych doświadczeń historycznych można zorganizować współpracę i porozumienie ludzi, instytucji i państw - podkreślono.

Wezwania do Niemiec

W uchwale Sejm wyraźnie oświadczył, że "strona niemiecka ma obowiązek, aby budując nasze współczesne relacje w oparciu o prawdę i poczucie odpowiedzialności, zrealizować wszelkie zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej dla Polski". Ponownie podkreślono, że "szczególnie pilnym problemem jest wypłata odszkodowań dla żyjących więźniów obozów i osadzonych w więzieniach nazistowskich Niemiec".

Wskazano także na znaczenie współpracy młodego pokolenia, która "niezmiennie istotna dla naszych, polsko-niemieckich, relacji pozostaje m.in. w oparciu o podpisaną jednocześnie z traktatem z 1991 roku umowę o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży". Uchwała podkreśla również "wspólne, polsko-niemieckie, zobowiązanie do uczestnictwa w obecnych procesach pokojowych zmierzających do zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie, a także budowania ładu prawnego i pokoju w Europie". Jako ważny element przyszłej współpracy wskazano wypracowanie "specjalnej formy stałych kontaktów i konsultacji pomiędzy Sejmem i Bundestagiem". Zakończenie uchwały zawiera życzenia dla społeczeństw obu krajów "życia w pokoju, zacieśniania współpracy dla dobra naszych narodów, zjednoczonej Europy, a także całej wspólnoty euroatlantyckiej, której część stanowimy".

Sonda Czy Niemcy powinny zapłacić Polsce reparacje wojenne za zbrodnie II wojny światowej? Tak, to warunek prawdziwej sprawiedliwości Tak, ale tylko w formie symbolicznej lub pośredniej Nie, sprawa została już zamknięta po wojnie Nie mam zdania