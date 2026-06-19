Sejm przyjął uchwałę ws. reparacji od Niemiec. Co ustalono?

- Polski Sejm przyjął uchwałę, w której podkreśla, że Niemcy mają obowiązek zrealizować wszelkie zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej dla Polski, ze szczególnym naciskiem na wypłatę odszkodowań dla żyjących ofiar nazistowskich prześladowań.
- Dokument został uchwalony w związku z 35. rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku, co podkreśla ciągłość i nierozwiązany charakter kwestii reparacji pomimo historycznego porozumienia.
- Uchwała została przyjęta głosami koalicji rządowej, partii Razem i części posłów niezrzeszonych, natomiast przeciwko niej opowiedziało się Prawo i Sprawiedliwość oraz część Konfederacji, co świadczy o istotnym, choć niejednogłośnym, stanowisku polskiego parlamentu w tej sprawie.
Uchwała Sejmu, zainicjowana przez sejmową komisję spraw zagranicznych, została przyjęta w piątek. Jej głównym przesłaniem jest stwierdzenie, że "Niemcy mają obowiązek zrealizować wszelkie zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej dla Polski". W tekście wyraźnie wskazano, że "szczególnie pilnym problemem jest wypłata odszkodowań dla żyjących więźniów obozów i osadzonych w więzieniach nazistowskich Niemiec".
Za przyjęciem uchwały głosowało 235 posłów, 181 było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu. Poparcie dla dokumentu wyraziła koalicja rządowa, partia Razem oraz czterech posłów niezrzeszonych. Przeciwko uchwale opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, dwóch posłów niezrzeszonych, koła Demokracja Bezpośrednia i Konfederacji Korony Polskiej, natomiast posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu.
Uchwała upamiętnia 35. rocznicę podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Posłowie przypomnieli, że dokument ten został zawarty 17 czerwca 1991 roku przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla, w obecności ministrów spraw zagranicznych obu państw.
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W tekście uchwały podkreślono, że traktat powstał w duchu przełomowych słów "udzielamy wybaczenia i prosimy o nie", wypowiedzianych przez wrocławskiego arcybiskupa Bolesława Kominka. Zwrócono uwagę, że możliwość zawarcia traktatu była efektem odzyskania przez Polskę wolności w 1989 roku, a "ówczesne prace nad porozumieniem polsko-niemieckim torowały także drogę do zjednoczenia Niemiec i tym samym dawały podwaliny nowego ładu politycznego w Europie".
Znaczenie Traktatu dla relacji polsko-niemieckich
Sejm w uchwale ocenił, że "traktat z 1991 roku był ważnym krokiem do przezwyciężenia dotkliwych skutków napaści III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w 1939 roku". Dokument ten nawiązywał do wcześniejszego traktatu o potwierdzeniu granicy, podpisanego w 1990 roku, i "okazał się jednym z fundamentalnych wydarzeń w historii stosunków polsko-niemieckich". W uchwale podkreślono również obecny status relacji, stwierdzając, że "Polska i Niemcy są dzisiaj sojusznikami i bliskimi partnerami gospodarczymi".
- Traktat z 1991 roku jako stałe zobowiązanie obu stron do poprawiania relacji polsko-niemieckich w oparciu o jego literę i ducha - uznano. - Dzisiejsze stosunki między Polakami a Niemcami mogą być przykładem tego, jak pomimo traumatycznych doświadczeń historycznych można zorganizować współpracę i porozumienie ludzi, instytucji i państw - podkreślono.
Wezwania do Niemiec
W uchwale Sejm wyraźnie oświadczył, że "strona niemiecka ma obowiązek, aby budując nasze współczesne relacje w oparciu o prawdę i poczucie odpowiedzialności, zrealizować wszelkie zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej dla Polski". Ponownie podkreślono, że "szczególnie pilnym problemem jest wypłata odszkodowań dla żyjących więźniów obozów i osadzonych w więzieniach nazistowskich Niemiec".
Wskazano także na znaczenie współpracy młodego pokolenia, która "niezmiennie istotna dla naszych, polsko-niemieckich, relacji pozostaje m.in. w oparciu o podpisaną jednocześnie z traktatem z 1991 roku umowę o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży". Uchwała podkreśla również "wspólne, polsko-niemieckie, zobowiązanie do uczestnictwa w obecnych procesach pokojowych zmierzających do zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie, a także budowania ładu prawnego i pokoju w Europie". Jako ważny element przyszłej współpracy wskazano wypracowanie "specjalnej formy stałych kontaktów i konsultacji pomiędzy Sejmem i Bundestagiem". Zakończenie uchwały zawiera życzenia dla społeczeństw obu krajów "życia w pokoju, zacieśniania współpracy dla dobra naszych narodów, zjednoczonej Europy, a także całej wspólnoty euroatlantyckiej, której część stanowimy".