Sejm. Posłowie pochylą się nad in vitro. Emocje wezmą górę? [RELACJA NA ŻYWO 22.11.2023]

Już w środę 22 listopada o 11:00 wracają obrady Sejmu. W planach jest między innymi pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jak zapowiadał poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski w "Wieczornym Expressie", ustawa o in vitro ma być pierwszą poruszoną w Sejmie.

- Uważam, ze pierwszą ustawą, która powinna pokazać, że patrzymy w stronę obywateli, powinna być ustawa o in vitro. Jest wstępna zgoda liderów co do tego. Ustawa o in vitro powinna być elementem, który połączy scenę polityczną i powie „PiS tego nie chciał. 8 lat blokował szczęście ludzi, którzy chcą mieć dzieci”. Blokowali szczęście, jest projekt obywatelski, jest kilkaset tysięcy podpisów. My to właśnie zrobimy. W pierwszej kolejności pokażemy PiS-owi, że nie chodzi tutaj o żadne odgrywanie się, żadne szczucie, tylko pokaże, że chodzi o szczęście ludzi – powiedział polityk w rozmowie z Kamilem Szewczykiem.