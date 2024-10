Sejm pogrążony w smutku. Zmarł były poseł Samoobrony

Co za propozycja! Gramatyka zaprasza Zandberga do rządu: "Czekam na moment kiedy partia Razem zacznie popierać rząd"

Czesław Litwin urodził się w 1955 roku w Głogowie. Pracował jako rolnik, posiadał własne gospodarstwo rolne oraz ubojnię zwierząt. W latach 80' należał do "Solidarności", z czasem wstąpił do Samoobrony. Z tą partią osiągnął największe sukcesy w polityce - najpierw był radnym w sejmiku dolnośląskim, by w 2005 roku zostać wybrany na posła. Zagłosowało wówczas na niego ponad 9 tysięcy obywateli. - W 2005 r. uzyskał mandat poselski z listy Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu legnickim. W Sejmie V kadencji pracował w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Skarbu Państwa - czytamy na oficjalnej stronie Sejmu. Polityk zmarł 27 września, jego pogrzeb odbył się 2 października w miejscowości Nielubia, blisko Głogowa. 10 października Sejmu uczcił jego pamięć minutą ciszy przed rozpoczęciem obrad.

Sejm wznowił obrady 10 października

Po uczczeniu zmarłego polityka, posłowie przystąpili do prac. Parlamentarzyści przystąpią do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej i projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na 2025 rok ok. godz. 14. Posłowie mają dyskutować nad finansami państwa do godz. 20. Projekt budżetu państwa na przyszły rok, po przyjęciu poprawek, zakłada, że dochody wyniosą prawie 632,85 mld zł, wydatki niespełna 921,62 mld zł, a deficyt ma wynieść maksymalnie 288,77 mld zł. Ponadto projekt zakłada m.in. 7-procentowy wzrost płac, 5 proc. podwyżki dla budżetówki, 3,9-procentowy wzrost gospodarczy i 5-procentową inflację.

