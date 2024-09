Zmarł Grzegorz Tuderek, poseł na Sejm III i IV kadencji

Grzegorz Tuderek – odznaczenie państwowe

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W ławach poselskich zasiadał w l.1997 i 2002-2005. Do Sejmu III i IV kadencji kandydował z okręgu rzeszowskiego, mandat uzyskiwał z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej-Unii Pracy. Pracował m.in. w Komisji Europejskiej i Komisji Infrastruktury.

Grzegorz Tuderek – życiorys

- Uchodził za człowieka o niespożytej energii, żelaznej woli i rozlicznych zainteresowań. Urodzony przed wojną w podkraśnickim Księżomierzu, budowlaniec wykształcony w Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie, znaczną część swojego życia związał z Podkarpaciem. Karierę zawodową zaczął od roli menadżera, na przełomie lat 70. i 80. pełnił funkcję konsula handlowego Polski w Chicago, by w połowie lat 80. na kilkanaście lat objąć fotel prezesa zarządu potężnej wówczas firmy budowlanej Budimex. Na budownictwie jego zainteresowania się nie kończyły, bo to on zainicjował powstanie Klubu Wschodniego, w którym przez pewien czas pełnił funkcję prezesa, należał do założycieli Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży. Nie stronił od polityki, przyjmując członkostwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a po jej rozwiązaniu pozostał wierny lewicowemu światopoglądowi. W 1997 został posłem III kadencji Sejmu, mandat złożył, kiedy okazało się, że nie może łączyć funkcji poselskiej z prezesurą w spółce. W 2002 ponownie został posłem, kiedy z mandatu zrezygnował Edward Brzostowski, Grzegorz Tuderek zajął jego miejsce w Sejmie - podaje serwis nowiny24.pl.