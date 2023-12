Sejm. Nowy rząd zbada aferę wizową i zajmie się "przywróceniem ładu" w mediach publicznych [19.12.2023]

W ubiegły wtorek (12 grudnia) sejmowa Komisja Ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała poselski projekt uchwały dot. powołania Komisji Śledczej w sprawie tzw. afery wizowej wraz z poprawkami. Pozytywnie zaopiniowano poprawkę, która zmienia zakres czasowy działań, które badać ma Komisja Śledcza. Zgodnie z poprawką, obejmować on będzie okres od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. We wtorek 19 grudnia rząd ma zajął się projektem budżetu na 2024 r.

W porządku obrad rządu znalazły się m.in.: projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024; projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem autopoprawki do autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024; projekt Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027 wraz z aktualizacją. Jak wynika z harmonogramu obrad Sejmu, pierwsze czytanie projektu budżetu państwa na 2024 r. zaplanowano na posiedzeniu Sejmu w czwartek, 21 grudnia.

Co więcej, o 10:00 odbyły się prace komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Na pierwszym posiedzeniu zostanie wybrane prezydium komisji. Poprzednie obrady były pełne zwrotów akcji i emocji. Czy teraz też tak będzie? Zapraszamy do śledzenia politycznych wydarzeń dnia!

Na żywo Sejm. Posłowie o komisjią śledczej ds. afery wizowej [RELACJA NA ŻYWO, 19.12.2023] 9:11 Już o 10:00 czekają nas pierwsze emocje. Rusza pierwsze posiedzenie komisji ds. wyborów kopertowych. To pierwsza z trzech komisji, do których powołania dążyła nowa władza, a które mają rozliczyć działania poprzedniej władzy. 9:40 Do komisji wybrano czterech posłów PiS: Waldemara Budę, Przemysława Czarnka, Pawła Jabłońskiego, Mariusza Krystiana. Klub KO będzie reprezentowany w komisji przez trzy osoby: Magdalenę Filiks, Dariusza Jońskiego i Jacka Karnowskiego. Z PSL-TD w komisji pracować będzie Agnieszka Maria Kłopotek. Lewicę będzie reprezentować Anita Kucharska-Dziedzic, Polskę 2050-Trzecia Droga Bartosz Romowicz, a Konfederację Witold Tumanowicz. 10:05 Kandydatem na przewodniczącego został wskazany Dariusz Joński, to jedyna kandydatura. 10:06 Joński został wybrany. To on stanie na czele komisji. Następnie zgłaszane są kandydatury na zastępców. Zgłoszeni zostali: Bartosz Romowicz i Jacek Karnowski. 10:09 Kandydatury zostały przyjęte. 10:27 Paweł Jabłoński: - Wszyscy członkowie są obecni. Można od razu zwołać kolejne posiedzenie. Jesteśmy gotowi, by kontynuować prace. 10:28 Joński odpowiada, że chce już w piątek rozpocznie prace. Glos zabiera Przemysław Czarnek i apeluje, by w czasie komisji nie było chamstwa. 10:35 Posłowie apelują, by usprawnić pracę i działać. A nie przekładać pracę. - Nie ma powodu, by czekać do piątku - mówił poseł Krystian z PiS. 10:39 Wiceszef komisji Jacek Karnowski ocenia: - Zwołanie posiedzenia na piątek i tak jest trybem ekspresowym. 10:40 Jako ostatni głos zabiera poseł Czarnek do Karnowskiego: - Wolę jeśli już pisane na serwetce poprawki o wiatraki, niż pisane na zlecenie lobbystów. Joński: - Nie będzie kuglarstwa - powiedział i zamknął komisję na dziś. Kolejne zebranie w piątek. 10:52 Tymczasem do Sejmu wpłynął poselski projekt uchwały ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Projekt wniosła grupa posłów KO, Polski 2050-TD, Lewicy, PSL-TD. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł KO Bogdan Zdrojewski. Co znalazło się w projekcie? Napisano, że Sejm RP kierując się stojącym przed konstytucyjnymi organami państwa zadaniem naprawy fundamentów demokratycznego państwa prawnego oraz dobrem obywateli i interesem publicznym "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji". 11:56 W czasie wystąpienia dla mediów marszałek Szymon Hołownia odniósł się do sprawy uchwały dotyczącej Rady Mediów Narodowych. - Dzisiaj zajmiemy się najprawdopodobniej - jeśli taka będzie wola Sejmu - uchwałą dotyczącą sytuacji w mediach publicznych, jutro - m.in. uchwałą o KRS - poinformował Hołownia. 13:00 Zanim rozpoczną się obrady, warto zwrócić uwagę na to, co marszałek Sejmu powiedział na temat możliwych zmian dotyczących Rady Mediów Narodowych: - Uchwała Sejmu ws. zmian w mediach publicznych to opinia i apel o podjęcie działań naprawczych. W tej uchwale nie ma żadnych konkretnych zobowiązań pod adresem Skarbu Państwa, nie daje ona żadnych prerogatyw ministrowi kultury - przyznał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. 14:10 Ruszają obrady Sejmu. 14:13 Na początku ślubowanie składa poseł Anna Baluch, która weszła na miejsce Artura Sobonia. Sejm upamiętnia też zmarłych ostatnio byłych posłów, posła Zielonki oraz posła Janusza Malinowskiego. 14:20 Sejm zajmuje się sprawą KRS. Włączone do obrad został projekt uchwały ws. Krajowej Rady Sądownictwa. 14:28 - Niech premier Tusk wyjdzie i powie Polakom, dlaczego ich okłamał - grzmi poseł Jabłoński ws. zmiany traktatów UE. - Powinien pan wytłumaczyć, dlaczego zabrakło wam odwagi. Po expose premier tchórzliwe zszedł i nie odpowiedział na pytania. W UE jesteśmy suwerennym państwem. 14:33 Macierewicz: - To było kłamstwo! - krzyknął, chociaż formalnie głosu nie zabierał. 14:35 Poseł Tumanowicz pyta, czy polski rząd ws. traktatów zgłosi prawo weta, czy będzie postępować federalizacja Unii. 14:37 Na mównicy poseł Szynkowski vel Sęk. 14:37 ℹ️#Sejm kontynuuje obrady w ramach pierwszego posiedzenia.



🗒️Harmonogram⬇️https://t.co/apBRFHJhTl pic.twitter.com/yQ7WQmALvf — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) December 19, 2023 14:38 W imieniu PiS przemawia Przemysław Czarnek, który mówi o uchwałę ws. RMN. - Na jakiej podstawie chcecie zobligować ministra kultury, by podjął odpowiednie działania? Czarnek pyta też, dlaczego Tusk nie odpowiedział pisemnie na pytania, które zostały zadane po expose. 14:40 Wybór uzupełniający do składu komisji ds. UE. Czas na kolejne głosowania dotyczące składów osobowych komisji sejmowych. 14:42 Czas na przedstawienie projektu uchwały ws. Rady Mediów Narodowych. Szczegóły przedstawia poseł Bogdan Zdrojewski. 14:45 Poseł Piotr Muller: - Panie @adamSzlapka odwagę w zakresie blokady szkodliwych zmian traktatowych w UE trzeba było wykazać wczoraj. Dzisiejsze puste słowa nic nie znaczą. Panie @adamSzlapka odwagę w zakresie blokady szkodliwych zmian traktatowych w UE trzeba było wykazać wczoraj.

Dzisiejsze puste słowa nic nie znaczą. — Piotr Müller (@PiotrMuller) December 19, 2023 14:49 Zdrojewski wspomina Lecha Kaczyńskiego i rozmowy na temat skasowania abonamentu. Dlaczego? Ponieważ polityk przedstawia sprawię finansów mediów publicznych. 14:54 Poseł Zdrojewski wskazuje, co powinno być misją mediów publicznych. Mówi jednak do niemal w połowie pustej sali. Posłowie PiS opuścili swoje miejsca. - Media partyjne to zagrożenie. Cel tej machiny był prosty utrzymać władzę - powiedział Zdrojewski. - Nie mamy zamiaru wyłączyć TVP. Mamy zamiar wyłączyć TVPiS. 15:03 Głos zabiera poseł Krzysztof Szczucki. - Chcecie obejść konstytucję, bo wiecie, że prezydent by to zawetował. Poseł wskazuje, że ustawa KRRiT nie daje praw ministrowi kultury do ingerowania w skład osobowy i zarząd mediów publicznych. 15:09 Poseł PiS przekazał, że jego klub będzie przeciw. Na mównicy Wojciech Król jako przedstawiciel KO. 15:18 📌Trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.



📸Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniony został poseł @BZdrojewski.… pic.twitter.com/MnCxCg5pCP — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) December 19, 2023 16:06 Poseł Janusz Kowalski: - Jeżeli chcecie pozywać ciężko chorego człowieka, pozwijcie mnie. Ja nawet dzisiaj zrzeknę się immunitetu. Apeluję do waszego człowieczeństwa. To jest pogarda dla życia, dla godności ludzkiej, to co dzisiaj zrobiliście Każdy z 17 posłów Suwerennej Polski oddałby swoje zdrowie, żeby Zbigniew Ziobro mógł tu stanąć i się bronić. Ale nie może, bo jest ciężko chory - powiedział polityk Suwerennej Polski. 16:16 Paulina Matysiak (Lewica): - Nikt nie chce przejmować mediów publicznych, nikt nie chce mścić się na ich pracownikach, ale wszyscy chcą, żeby media publiczne były naprawdę publiczne - powiedziała posłanka. Jej zdaniem Polska Telewizja Publiczna podczas rządów PiS stała się maszyną do szczucia na politycznych wrogów władzy. - Joanna Scheuring-Wielgus, która siedzi tutaj na sali, ma na to wyrok sądu. Po tym, jak powiedziała w telewizji, że TVP szczuła na Pawła Adamowicza stacja ją pozwała. I Joanna Scheuring-Wielgus tę sprawę wygrała - zaznaczyła Matysiak. 16:35 Poseł KO, Michał Szczerba: - Zegnamy się z dmenami i z demonem, jakim stała się telewizja Kurskiego. On jest w Waszyngtonie, ale już się pakuje. Władza PiS skończy się skomleniem. Słyszmy to skomlenie tych demonów, ale to nic nie pomoże – stwierdził polityk. 16:39 Posłanka PiS, Anita Czerwińska: - Rozpoczęliście nagonkę na dziennikarzy. Każdy dziennikarz, który ma inną opinię od waszej, natychmiast wobec niego uruchomiona jest szczujnia (…) Będziemy bronić dziennikarzy, ich dobrego imienia i pluralizmu w Polsce! – oznajmiła Czerwińska. 16:46 Joanna Lichocka (PiS): - Chcecie tylko propagandy, żeby pan Tusk była ładnie pokazany i pan Zandberg. Telewizja Polska i Polskie Radio stoją po stronie polskiej racji stanu. Bardzo wam to przeszkadza. Ta uchwała jest paszkwilem i kłamstwem. Precz z komuną, obronimy wolne media – powiedziała Lichocka. 17:13 Poseł Bogdan Zdrojewski (KO) powiedział, że w TVP "są profesjonaliści, ale nie dziennikarze, którzy doskonale wiedzą co robili". 17:16 Wicemarszałek Sejmu ogłosiła przerwę do 17:30. 17:40 Marek Jakóbiak z zgłosił się z wnioskiem formalnym i zaapelował o przerwę, gdyż jego zdaniem Sejm nie pozwolił na zabranie głosu kołu Kukiz'15. Marszałek Hołownia zadeklarował, że to "naprawi". 17:47 Wniosek o odrzucenie projektu uchwały o mediach publicznych został odrzucony w głosowaniu. 17:47 Sejm przyjął wniosek o drugie czytanie ustawy o mediach publicznych, bez kierowania go do komisji. Teraz wszystkie stronnictwa w Sejmie będą wygłaszać swoje oświadczenia. 18:03 Paulina Matysiak (Lewica): To wy zrobiliście z telewizji publicznej kloakę [zwracała się do PiS - dop. red.]. Powinniście przeprosić Polaków. 18:11 Duda napisał list do marszałka Hołowni! Chodzi o media publiczne Głosowanie nad ustawą o mediach publicznych odbędzie się o godzinie 20. 18:13 Starcie w Sejmie! Marek Suski stwierdził, że Szymon Hołownia "uciekł z obrad". Wicemarszałek Monika Wielichowska zwróciła mu uwagę, że marszałek "nigdzie nie uciekł" i teraz ona prowadzi obrady. 18:15 Teraz w Sejm będzie debatował nt. komisji śledczej na temat "afery wizowej". Przedstawione zostanie sprawozdanie komisji. 18:27 Paweł Jabłoński z PiS powiedział, że nie jego klub nie będzie przeciwko i sprawa musi być zbadana i wyjaśniona. 18:44 Trwa dyskusja przy niemal pustej sali Sejmowej. 18:45 Aleksandra Leo (Polska 2050) mówiąc o aferze wizowej, oskarżyła byłą władzę o "handel ludźmi" i wpuszczanie "niesprawdzonych ludzi" do Polski. 18:50 Wicemarszałek Monika Wielichowska zwróciła uwagę posłom PiS, że "pokrzykują z sali" i zaapelowała, że jeśli chcą porozmawiać, powinni zgłosić chęć zabrania głosu. 18:51 Obrady na fotelu marszałka przejął Włodzimierz Czarzasty. 19:42 - Podać panu chusteczkę? - zapytał się wicemarszałek Czarzasty do posła Kalety, który zakłócał obrady. Zagroził wykluczeniem go z obrad, jeśli dalej będzie przeszkadzał i zaprosił do zabrania głosu na mównicy. 20:26 Posłowie zadający pytania zwracają uwagę, że ławy PiS są puste. 20:48 Iwona Hartwich (KO) w sprawie wydłużenia terminów orzeczeń o niepełnosprawności: - Klub KO będzie głosił do systemowego rozwiązania problemów, nie naklejania kolejnych plastrów. Klub KO popiera rozwiązania zawarte w projekcie ustawy. Chciałabym się zapytać pana posła PiS [...] kto panu napisał takie kłamstwa? Fundusz Solidarnościowy powstał po proteście w 2018 roku, gdy 14 dni koczowaliśmy na kafelkach Sejmowych. Z tego funduszu zabraliście 22 mld zł i przeznaczyliście na trzynastki, czternastki i zasiłki pogrzebowe. Dzisiaj osoby niepełnosprawne mają zabrane dofinansowanie do butów ortopedycznych. Jak pan śmie coś takiego mówić? Ponadto renta socjalna dzisiaj osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji wynosi 1450 zł. Mieliście projekt obywatelski, który mogliście procedować. Chce się pan zamienić na 1450 zł z osobą niesamodzielną? Proszę bardzo, mam kilku chętnych, którzy zamienią się chociaż na diety [...] Jakim prawem chwali się Pan 800 plus, jak zapomnieliście o osobach, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, one nie dostaną 800 zł - mówiła posłanka KO. 21:04 Nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemanowicz-Bąk zapowiedziała, że poprze projekt o przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Podkreśliła, że to "gaszenie pożaru". 21:08 Włodzimierz Czarzasty ogłosił przerwę do godziny 22:00, gdy rozpocznie się blok głosowań. 22:06 Marszałek Szymon Hołownia wznowił obrady. 22:07 Ustawa o komisji śledczej ws. afery wizowej nie zostanie skierowana ponownie do komisji. 22:08 Marek Ast z PiS przemawiał w sprawie poprawek dot. ustawy o aferze wizowej, aby rozszerzyć okres badania nieprawidłowości przy badaniu wiz, także na okres rządów PO-PSL (lata 2007-2015). 22:11 Sejm odrzucił poprawki PiS, aby rozszerzyć zakres prac komisji śledczej. 22:11 Sejm zagłosował za uchwałą w sprawie powołania komisji śledczej, która zbada tzw. aferę wizową w okresie od 12 listopada 2019 roku do 20 listopada 2023 roku. 22:13 Sejm zagłosował za przedłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Wszystkich 339 posłów na sali zagłosowało za. 22:15 Sejm przyjął w całości uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". 22:18 Co ciekawe, na głosowaniu nie było obecnych 109 posłów Prawa i Sprawiedliwości. 22:22 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji.

Odśwież relację