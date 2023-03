Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Schnepf: USA nas potrzebują, my potrzebujemy USA

Ryszard Schnepf, czyli były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, w "Expressie Biedrzyckiej" powiedział: Sytuacja jest taka, że Stany Zjednoczone potrzebują nas, a my potrzebujemy Stanów Zjednoczonych. Jest pewna zgodność interesów, także oprócz wojny w Ukrainie. Można więc powiedzieć, że te stosunki są dobre, przynajmniej w zakresie współpracy wojskowej. To jednak nie zmienia oceny w innych dziedzinach, bo strona amerykańska nie jest aż tak bardzo usatysfakcjonowana jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka, stan praworządności czy wolność mediów w Polsce. Ale to bezpieczeństwo jest na pewno na pierwszym miejscu.