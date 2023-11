Schetyna ujawnił plan opozycji. Mocne słowa o Andrzeju Dudzie

„Debata o Polsce”. Co z umową koalicyjną? Politycy komentują. ZAPIS RELACJI NA ŻYWO [5.11.2023]

Grzegorz Schetyna zapowiedział, kiedy porozumienie koalicyjne między partiami opozycji może być w końcu gotowe. Według niego już za kilka dni wszystko będzie jasne. W tym tygodniu mają się zakończyć negocjacje i dopracowywanie szczegółów.

- Zostanie zaprezentowane. Opozycja jest gotowa do przejęcia rządu, decyzja jest po stronie prezydenta, mam nadzieję, że podejmie ją w najbliższych dniach – mówił w RMF FM. Jak dodał, wyborcy jasno dali do zrozumienia, komu chcą powierzyć władzę w kraju. - Widać, że takie oczywistości nie docierają do prezydenta - że partie demokratyczne mają 248 mandatów i spokojnie mogą stworzyć rząd – dodał.

Polityk odniósł się także do Andrzeja Dudy, który wciąż nie wskazał komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. DO tej pory zapowiedział jedynie, że ma dwóch poważnych kandydatów: obecnego premiera Mateusza Morawieckiego i lidera PO Donalda Tuska.

- Polacy potrzebują tego rządu, głosowali za zmianą. Wydaje się, że te głosy muszą docierać do prezydenta Dudy. To przede wszystkim nacisk blisko 12 mln wyborców, którzy głosowali na partie demokratyczne – stwierdził Grzegorz Schetyna.

Nie ukrywał także, że opozycji zależy na jak najszybszej decyzji. - Opozycja stworzy nowy rząd, gdy prezydent przekaże misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Chcielibyśmy wszyscy, żeby to było jak najwcześniej – zapowiedział na antenie RMF FM.

QUIZ. Czy ta wypowiedź polityka jest prawdziwa? Pytania dla śledzących "Wiadomości" i "Fakty" Pytanie 1 z 12 Czy to prawdziwa wypowiedź Donalda Tuska: "Gdy widzę te pląsy u Rydzyka, to jestem dumny z Polski" Tak Nie Dalej