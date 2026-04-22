Schetyna o kryzysie w PiS. „To będzie polityczna rzeźnia”

Senator Grzegorz Schetyna przewiduje głęboki rozpad PiS, twierdząc, że Jarosław Kaczyński jedynie "kupuje czas", aby uśpić czujność frakcji Mateusza Morawieckiego przed jej eliminacją z list wyborczych w 2027 roku.

Mimo wewnętrznych napięć (np. wotum nieufności dla ministry Hennig-Kloski, spór o małżeństwa jednopłciowe), Schetyna zapewnia o stabilności rządu Donalda Tuska, podkreślając, że odpowiedzialność za państwo przeważy nad personalnymi ambicjami, a Tusk jasno postawił warunki dotyczące jedności koalicji.

Schetyna skrytykował zaangażowanie prezydenta w aferę Zonda Crypto, łącząc prezydenckie weta z paraliżem odzyskiwania środków przez poszkodowanych inwestorów i wyrażając zdumienie brakiem odpowiedniego doradztwa w Pałacu Prezydenckim.

Senator Koalicji Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, przewiduje głęboki proces rozpadu największej partii opozycyjnej. Według byłego szefa MSZ, Jarosław Kaczyński jedynie „kupuje czas”, by uśpić czujność frakcji Mateusza Morawieckiego przed ostateczną eliminacją jej przedstawicieli z list wyborczych. Jednocześnie senator uspokaja wyborców koalicji 15 października: mimo personalnych ambicji i różnic w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, rząd Donalda Tuska utrzyma stabilną większość.

Wypowiedź Grzegorza Schetyny przypada na moment wysokiego napięcia w polskiej polityce. Wewnątrz PiS trwa walka o wpływy między „zakonem PC” a grupą skupioną wokół Mateusza Morawieckiego . Dodatkowo nad obozem prawicy cieniem kładzie się afera giełdy Zonda Crypto, którą premier Donald Tusk wiąże z prezydenckimi wetami do ustaw regulujących rynek aktywów cyfrowych. W samej koalicji rządzącej kością niezgody pozostaje wotum nieufności wobec ministry Pauliny Hennig-Kloski oraz spór o realizację wyroków europejskich trybunałów dotyczących związków osób tej samej płci.

Koniec ery Morawieckiego w PiS?

Grzegorz Schetyna nie ma wątpliwości, że obecny rozejm między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim jest czysto taktyczny.

- Kaczyński zawsze eliminował tych, których nie chciał w momencie budowania list. Teraz robi wszystko, żeby grupa Morawieckiego nie zbudowała kontrpartii – diagnozuje senator.

Według Schetyny lider PiS obawia się gwałtownego spadku poparcia w sondażach (z obecnych 20% do 10%), co nastąpiłoby w przypadku otwartej wojny. Dlatego strategia Nowogrodzkiej zakłada „uśpienie” przeciwników wewnętrznych, by ostatecznie przeprowadzić „polityczną rzeźnię” podczas układania list wyborczych przed rokiem 2027.

Pytany o stabilność rządu w obliczu groźby głosowania części PSL przeciwko ministrze klimatu, Schetyna zachowuje spokój. Choć przyznaje, że „to nie jest łatwa koalicja”, podkreśla, iż odpowiedzialność za państwo przeważy nad personalnymi niechęciami.

- Donald Tusk dobrze zrobił, stawiając sprawę wprost: jeżeli ktokolwiek zagłosuje przeciwko ministry, to będzie to koniec tej koalicji - stwierdził senator, dodając, że publiczne pranie brudów przez Polskę 2050 wynika często z braku parlamentarnego doświadczenia.

Cień Zondacrypto nad Pałacem Prezydenckim

Senator odniósł się również do afery Zonda Crypto, wskazując na niefortunne zaangażowanie prezydenta w blokowanie regulacji tego rynku. Schetyna wyraził zdumienie brakiem odpowiedniego zaplecza doradczego w otoczeniu Karola Nawrockiego.

- Najważniejsza osoba w państwie jest wprowadzana w towarzystwo, które jest na bakier z prawem - punktował Schetyna, łącząc prezydenckie weta z obecnym paraliżem możliwości odzyskania środków przez poszkodowanych inwestorów.

W rozmowie pojawił się również wątek tempa prac prokuratury pod wodzą Adama Bodnara i wiceministra Arkadiusza Myrchy . Schetyna zapewnił, że mimo supozycji o „hamowaniu” zmian przez Donalda Tuska, proces rozliczania poprzedniej władzy jest nieodwołalny.

- Wszystko to, co ma być rozliczone, będzie rozliczone. Musimy być tu bardzo konsekwentni - podsumował senator.

W naszej galerii zobaczysz relacje Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny:

35

Sonda Zgadzasz się ze słowami Grzegorza Schetyny? Tak Nie Trudno powiedzieć