Adrian Zandberg wzywa do dymisji minister zdrowia! Padły mocne słowa

Lider partii Razem uważa, że rząd beztrosko administruje pogłębiającym się kryzysem w służbie zdrowia, a minister Sobierańska-Grenda jest odpowiedzialna za niewystarczające nakłady finansowe i niekompetentne zarządzanie.

Według Zandberga, obecny rząd, poprzez swoje działania lub ich brak, dąży do "zapadnięcia się systemu pod własnym ciężarem", co ma sprzyjać firmom prywatnym, które "będą miały miliardowe zyski".

Polityk przypomina, że partie obecnej koalicji obiecywały skrócenie kolejek, zwiększenie dostępności świadczeń i postawienie publicznej ochrony zdrowia na nogi, jednak ich obecne działania są sprzeczne z tymi deklaracjami.

Adrian Zandberg w programie "Graffiti" otwarcie wyraził swoje stanowisko.

- Jesteśmy za tym, żeby pani minister zdrowia opuściła swoje stanowisko. Jesteśmy za wotum nieufności - oznajmił.

Według lidera Razem, rządząca koalicja nie tylko nie spełniła obietnic dotyczących poprawy opieki zdrowotnej, ale wręcz prowadzi politykę, która ma doprowadzić do "zapadnięcia się systemu pod własnym ciężarem".

W poniedziałek rozpoczął się tzw. "czarny tydzień" w polskich szpitalach. Personel setek placówek, zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, protestuje przeciwko niewystarczającym nakładom finansowym na służbę zdrowia. Zandberg wskazuje, że pogłębiający się kryzys jest rezultatem błędnego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niekompetentnego zarządzania, za które odpowiedzialność powinna ponieść minister Sobierańska-Grenda. Polityk Razem zarzuca rządowi bierność i brak woli do wprowadzenia niezbędnych zmian.

- Tu trzeba po prostu wprowadzić zmiany, ale ten rząd żaden żadnych zmian nie chce wprowadzić, po prostu administruje beztrosko pogłębiającym się kryzysem. My, Razem, się na to nie zgadzamy, dlatego jesteśmy za tym, żeby pani minister zdrowia opuściła swoje stanowisko. Jesteśmy za wotum nieufności – podkreślił na antenie Polsat News.

Prywatyzacja jako cel?

Adrian Zandberg posunął się dalej, sugerując, że kryzys w służbie zdrowia może być celowo wywoływany przez rządzących, aby w ten sposób legitymizować postępującą prywatyzację systemu opieki zdrowotnej.

- W związku z tym zaplanowanym kryzysem i wygaszaniem publicznej ochrony zdrowia ręce zaciera Luxmed i wszystkie inne tego typu prywatne firmy medyczne. Oni będą mieli miliardowe zyski. Stawiam tezę, że nie przypadkiem wśród sponsorów Campus Polska były te firmy, które były – stwierdził polityk w "Graffiti". Przypomniał również, że przed wyborami obecna koalicja prezentowała zupełnie inne podejście do kwestii służby zdrowia.

Niespełnione obietnice wyborcze

Adrian Zandberg zwrócił uwagę na rozbieżność między przedwyborczymi obietnicami a obecnymi działaniami rządu.

- Dwa i pół roku temu wszystkie partie, które szły do wyborów, żeby skończyć z rządami PiS, szły do wyborów pod hasłem, że będziemy skracać kolejki do lekarza, skończymy z ograniczaniem dostępności świadczeń, postawimy publiczną ochronę zdrowia na nogi – przypomniał lider Razem.

Podsumowując swoje stanowisko, poseł skrytykował obecną ekipę rządzącą.

- Cała ta ekipa, która teraz rządzi, udaje, że to się nie wydarzyło, tak i zachowuje się, jakby ich celem było doprowadzenie do tego, żeby ten system się zapadł pod własnym ciężarem - stwierdził.

