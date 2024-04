Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 15.04.2024

Sawicki wskazał, kogo wyrzucić z rządu. Chodzi o jedną sprawę!

JP 10:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kilka dni temu Katarzyna Kotula opublikowała instrukcje korzystania z aborcji farmakologicznej. Zdaniem Marka Sawickiego z PSL to niedopuszczalne zachowanie, które powinno skutkować dymisją minister do spraw równości. - Premierem jest Donald Tusk. Gdybym ja nim był to oczywiście bym odwołał Katarzynę Kotulę. Dlatego, że jest to działanie z jednej strony nieetyczne i promujące określoną firmę z drugiej strony nawołujące do zabijania - mówił w "Sednie Sprawy" Marszałek Senior Sejmu X kadencji.