Iran na krawędzi rewolucji? Syn szacha wzywa do powstania

Czy Iran stoi u progu rewolucji? Syn obalonego szacha, Reza Pahlavi, uderza w Islamską Republikę i mobilizuje rodaków do masowego oporu. W dramatycznym apelu ostrzega: "Chamenei się ukrywa, reżim się rozpada. Teraz jest czas, by odzyskać Iran". Wszystko wskazuje na to, że bunt może być kwestią dni.

i Autor: Rex Features/East News