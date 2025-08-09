Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Ochrona polskiej wsi" w Krąpieli.

Ustawa ma na celu ochronę polskiego rolnictwa przed nierówną konkurencją i wykupem ziemi przez zagraniczne holdingi.

Prezydent zapowiedział również działania w sprawie umowy Mercosur oraz ustawy o CPK i zerowym PIT dla rodzin z dziećmi.

Prezydent Nawrocki podpisał inicjatywę ochrony polskiej wsi

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli (województwo zachodniopomorskie) oficjalnie podpisał projekt ustawy pod nazwą "Ochrona polskiej wsi". Projekt ten ma na celu ochronę interesów polskich rolników i zostanie skierowany do dalszych prac w Sejmie. To kolejny krok w ofensywie ustawodawczej prezydenta po projekcie ustawy zerowego PIT dla rodzin z dwójką, lub większą liczbą dzieci, czy projektu ustawy o CPK.

- Polska nie będzie bezpieczna, jeśli nie będzie bezpieczna żywnościowo, a za to odpowiada polski rolnik - zaznaczył prezydent w Krąpieli.

W swoim wystąpieniu wymienił również problemy, z jakimi borykają się polscy rolnicy, takie jak nierówna konkurencja ze strony Ukrainy, obawy związane z rozwiązaniami Zielonego Ładu, trudności w finansowaniu rolnictwa, opieszałość w działaniach pomocowych w obliczu klęsk oraz kwestia wykupu polskiej ziemi przez zagraniczne podmioty.

Nawrocki przeciwko wykupowi polskiej ziemi przez zagraniczne holdingi

Prezydent Nawrocki wyraził stanowczy sprzeciw wobec wykupu polskiej ziemi przez zagraniczne holdingi, podkreślając, że nie pozwoli na to.

- Nie oddamy polskiej ziemi - oświadczył.

Poinformował również, że na Pomorzu Zachodnim udało się zatrzymać ten niepokojący proces. Jednym z kluczowych elementów ustawy o ochronie polskiej wsi jest wezwanie do utrzymania moratorium na zakaz wykupu polskiej ziemi przez podmioty zagraniczne.

- Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa większość parlamentarną do zatrzymania moratorium na zakaz wykupu polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem – ogłosił prezydent.

Nawrocki zapowiada interwencję w sprawie umowy z Mercosur

Prezydent Nawrocki zapowiedział również podjęcie działań mających na celu ochronę polskich rolników w kontekście umowy Mercosur. Zaapelował o przyjęcie ustawy z nową preambułą, która umożliwi reakcję w przypadku ponownego zalania rynku nierówną konkurencją, również ze strony Ukrainy.

- Apeluję byśmy przyjęli ustawę z nową preambułą, która da nam szanse na reakcję, gdy znów zostaniemy zalani nierówną konkurencją także ze strony Ukrainy. To da mi narzędzie do walki o sprawy polskich rolników - powiedział Nawrocki.

Jak dodał Nawrocki: "polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole".

