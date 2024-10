Sawicki totalnie zdeprecjonował Mentzena. Na ratunek ruszyła Żukowska!

Wywiad Sawickiego

Marek Sawicki w najnowszej rozmowie z Radiem Wnet podzielił się kilkoma zaskakującymi prognozami. Stwierdził on m.in., że jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie ogłosi swojego kandydata 11 czy 12 listopada. Tak samo jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie zrobi tego 7 stycznia. - Jak między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem poznamy kolejnych poza Mentzenem kandydatów środowisk politycznych, to będzie naprawdę, że tak powiem, błyskawiczny termin - powiedział. Przy tej okazji oznajmił jednak zaskakująco, że jest przekonany o tym, że Konfederacja... wystawi innego kandydata! - Sławomir Mentzen też nie będzie kandydatem Konfederacji zgłoszonym w wyborach prezydenckich. Poczekamy, czas sprawdzi - stwierdził.

Zobacz: Koalicja chwieje się coraz bardziej! Czarzasty bezpardonowo atakuje PSL! "Was chyba porąbało"

Co w takim razie z kandydatem jego partii? A może poprą oni Szymona Hołownię? - Uważam, że Polskie Stronnictwo Ludowe musi mieć również koncepcję alternatywną i w sobotę mamy Radę Naczelną w Tarnowie, pewnie też będziemy o tym rozmawiali, bo uważam, że nie możemy jako partia nie wystawiać kandydata lub nie popierać kandydata - powiedział. Ponadto dodał, że jest pewien tego, że po tuż po wyborach prezydenckich będzie "głęboka" rekonstrukcja rządu. - Mam tę odwagę, że mówię to, co myślę i to, co z mojej analizy wynika – przekonywał.

Riposta Żukowskiej

Anna Maria Żukowska z Lewicy skomentowała wypowiedzi marszałka seniora. Znana z ostrych opinii posłanka również tym razem nie zawiodła swoich fanów. - Poseł Sawicki to jakiś oberpremier: zaplanował już rekonstrukcję rządu oraz wymienił Konfederacji kandydata na prezydenta – napisała na portalu X.

Sprawdź: Znany senator się wściekł się nie na żarty! Oberwało się i Tuskowi, i Dudzie!

To jednak jeszcze nie był koniec jej wpisu. - Jeżeli to nie jest kabotyństwo, to nie wiem co to jest - dodała ironicznie na koniec.

Poseł Sawicki to jakiś oberpremier: zaplanował już rekonstrukcję rządu oraz wymienił Konfederacji kandydata na prezydenta. Jeżeli to nie jest kabotyństwo, to nie wiem co to jest. pic.twitter.com/0CQujthc1f— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) October 22, 2024

Galeria poniżej: Tak mieszka Anna Maria Żukowska

Sonda Czy koalicja rządowa przetrwa do końca kadencji Sejmu? Tak. Nie.