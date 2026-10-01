Sasin zapowiada ruch Kaczyńskiego. Wspólny blok prawicy? Jedną partię wykluczył

Jacek Sasin z PiS ogłosił gotowość partii do utworzenia szerszego bloku prawicowego przed wyborami, co ma być odpowiedzią na ewentualne zjednoczenie ugrupowań rządzących. Zapowiedział również, że prezes Jarosław Kaczyński przedstawi w tej sprawie "bardzo konkretne deklaracje i propozycje".

PiS wyraziło otwartość na podjęcie rozmów z Konfederacją oraz ugrupowaniem Rozwój Plus w celu stworzenia wspólnego bloku. Sasin podkreślił, że podział prawicy jest problemem i należy szukać wspólnej odpowiedzi na zjednoczenie lewicy i centrum.

Jednocześnie Jacek Sasin jednoznacznie wykluczył możliwość współpracy z Koroną Polską, zarzucając temu ugrupowaniu działanie na szkodę polskiego interesu narodowego, co wyznacza granice potencjalnego porozumienia.

Czy prawica pójdzie do wyborów razem? W rozmowie z RMF FM Jacek Sasin przedstawił taki scenariusz jako odpowiedź na ewentualne zjednoczenie ugrupowań obecnej koalicji rządzącej. Z jego wypowiedzi wynika, że PiS chce otworzyć drogę do porozumienia, choć po stronie potencjalnych partnerów dostrzega niewielki zapał.

— My jesteśmy na to gotowi. Deklaruję to. — powiedział Sasin.

Najważniejsza była jednak zapowiedź dotycząca prezesa PiS. Sasin dał do zrozumienia, że na deklaracji gotowości ma się nie skończyć.

— Będą również składane bardzo konkretne deklaracje i propozycje przez naszego lidera w tym zakresie. — zapowiedział na antenie RMF FM.

PiS gotowe rozmawiać z Konfederacją i Rozwojem Plus

W rozmowie padły nazwy Konfederacji i Rozwoju Plus. Zapytany o gotowość do rozmów z tymi ugrupowaniami Sasin odpowiedział:

— Tak, jesteśmy oczywiście gotowi tutaj do tego, żeby takie rozmowy toczyć. — stwierdził.

To deklaracja otwartości na polityczne porozumienie, ale jeszcze nie ogłoszenie wspólnej listy. Sasin nie ujawnił terminu przedstawienia propozycji ani szczegółów ewentualnego bloku. Nie potwierdził też jednoznacznie, czy rozmowy o takim projekcie już trwają.

Podkreślał natomiast, że podział prawicy jest problemem. W jego ocenie perspektywa wspólnego startu ugrupowań koalicji rządzącej powinna skłonić partie po prawej stronie sceny politycznej do szukania własnej odpowiedzi.

Korona Polska poza porozumieniem. Sasin wyklucza współpracę

Gotowość do rozmów ma jednak granice. Gdy prowadzący zapytał o Koronę Polską, Sasin wykluczył współpracę. Zarzucił temu ugrupowaniu działanie na szkodę polskiego interesu narodowego.

Zarysowany przez posła scenariusz nie obejmuje więc wszystkich partii prawicowych. Konfederacja i Rozwój Plus znalazły się wśród możliwych rozmówców, Korona Polska — poza tym gronem.

Pytania o Morawieckiego i powroty posłów

Rozmowa o jedności prawicy przyniosła również pytania o Mateusza Morawieckiego i podziały wokół PiS. Sasin nie chciał szerzej komentować zarzutów byłych partyjnych kolegów.

— Szanowny panie redaktorze, proszę mi wybaczyć, nie będę się do tego odnosił, ponieważ nie chcę generować tutaj jakichś niepotrzebnych dyskusji publicznych z naszymi byłymi kolegami. — powiedział w RMF FM.

Potwierdził przy tym, że według jego wiedzy prowadzone są rozmowy z niektórymi posłami o powrocie. Nie ujawnił nazwisk ani nie wskazał, kiedy mogłyby zapaść decyzje.

Na razie najkonkretniejszym sygnałem pozostaje zapowiedź propozycji Kaczyńskiego. Ich treść pokaże, na jakich warunkach PiS chciałoby budować wspólny blok i czy potencjalni partnerzy zdecydują się podjąć rozmowy.

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