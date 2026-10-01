Mentzen zakpił z policjantek. Szef MSWiA nie odpuścił

Sławomir Mentzen rozpętał burzę w sieci, kpiąc z nowych policjantek na Dolnym Śląsku w swoim kontrowersyjnym nagraniu.

Minister Marcin Kierwiński błyskawicznie zareagował, stanowczo broniąc funkcjonariuszek i uderzając w polityka Konfederacji za brak szacunku.

Dowiedz się, dlaczego dobór zdjęć wywołał falę krytyki i jakie zarzuty seksizmu padły pod adresem posła Konfederacji.

Sławomir Mentzen znalazł się w centrum ostrej dyskusji po opublikowaniu nagrania dotyczącego nowych funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji. Polityk Konfederacji wykorzystał w nim zdjęcia kobiet, które wstąpiły do służby, i ironizował na temat bezpieczeństwa.

– Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – mówił Mentzen.

Panie Mentzen, w odróżnieniu od Pana te policjantki dobrze służą Polsce. pic.twitter.com/pDYd0VHAyl— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 1, 2026

Kierwiński odpowiada Mentzenowi

W czwartek rano do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Udostępnił kadr z wpisu Mentzena i odpowiedział jednym zdaniem.

– Panie Mentzen, w odróżnieniu od Pana te policjantki dobrze służą Polsce – napisał Kierwiński.

Nie była to jedyna ostra reakcja. Paulina Matysiak zwróciła się do Mentzena słowami:

– Chłopie, policjantki w mundurze nigdy nie widziałeś, czy co? Monika Pawłowska napisała z kolei: – Wiedza o policji jak na średniego TikTokera widać wzorowa. Szczypta seksizmu, kilka zdjęć dla podbicia, tylko mało korzystnych, żeby wyraźnie zabrzmiało i mamy - chlubę narodu, posła na Sejm.

Mentzen pokazał policjantki. W naborze byli też mężczyźni

Komentujący zwracali uwagę, że polityk Konfederacji wykorzystał w nagraniu przede wszystkim zdjęcia kobiet. Tymczasem do dolnośląskiej policji przyjęto 150 nowych funkcjonariuszy: 65 kobiet i 85 mężczyzn. Właśnie sposób pokazania nowych policjantów stał się głównym punktem krytyki wobec Mentzena. Część komentujących zarzucała mu, że celowo dobrał fotografie policjantek, by wzmocnić wydźwięk nagrania.

„Policjantki dobrze służą Polsce”

Wpis Kierwińskiego dodatkowo podgrzał dyskusję. Minister stanął w obronie funkcjonariuszek i bezpośrednio uderzył w Mentzena. Spór szybko wyszedł więc poza sam nabór do policji. W centrum znalazł się sposób, w jaki polityk Konfederacji ocenił nowe funkcjonariuszki i przedstawił je w swoim nagraniu.

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