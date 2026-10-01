W rządzie już szykują się na weto Nawrockiego. Jest jeden poważny problem

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-01 8:15

W rządzie rośnie przekonanie, że Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych. Według ustaleń Onetu z Pałacu Prezydenckiego mają płynąć nieoficjalne sygnały, że podpisu nie będzie. Tymczasem rząd nie ma jeszcze gotowego wariantu awaryjnego.

Karol Nawrocki
Autor: Art Service/Super Express
  • W rządzie narasta przekonanie o możliwym wecie prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych.
  • Nieoficjalne sygnały z Pałacu Prezydenckiego sugerują brak podpisu, pozostawiając rząd bez przygotowanego planu awaryjnego na tę krytyczną sytuację.
  • Dowiedz się, dlaczego to polityczne starcie jest tak ważne dla kierowców i czy program obniżający ceny paliw jest zagrożony.

Spór o ceny paliw i ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków koncernów wchodzi w decydującą fazę. Jak ustalił Onet, w obozie rządzącym panuje przekonanie, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze przyjętych przez parlament przepisów.  Jednocześnie rządzący nie mają jeszcze gotowego planu na wypadek takiej decyzji. Ministrowie mieli w ostatnim czasie koncentrować się przede wszystkim na projekcie budżetu państwa na 2027 rok.

„Chcą zrobić kolejne show”

Jeden z ministrów cytowanych przez Onet twierdzi, że prezydent zwleka z decyzją, a kluczowy może być przyszły tydzień.

– Nawrocki nie chce podpisać tej ustawy, ale zwleka, bo jego ludzie chcą zrobić kolejne show. Kluczowy może być przyszły tydzień – powiedział rozmówca portalu.

To nieoficjalna ocena przedstawiciela rządu. Kancelaria Prezydenta publicznie nie potwierdziła, że decyzja o wecie już zapadła.

Tusk naciska na prezydenta

Rząd od kilku dni mocno naciska na Pałac Prezydencki. Wicepremier Krzysztof Gawkowski apelował do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy i przekonywał, że prezydent ma teraz w ręku „narzędzie” pozwalające wpłynąć na sytuację kierowców.   18 września Sejm ponownie uchwalił przepisy wprowadzające podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z daniny mają finansować program osłonowy „Ceny Paliwa Niżej”.

Podobne przepisy prezydent wcześniej skierował do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując m.in. rozwiązania dotyczące opodatkowania zysków osiągniętych przed wejściem prawa w życie.

Pałac odpowiada: „niepotrzebna gra”

Otoczenie prezydenta odpiera zarzuty rządu. Rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz mówił w RMF FM, że to premier prowadzi „niepotrzebną grę”, a rząd nie chce przyjąć propozycji przygotowanej przez prezydenta. 

Pałac forsuje własne rozwiązanie dotyczące cen paliw. Z kolei przedstawiciele rządu krytykują prezydencką propozycję i przekonują, że ich ustawa jest skuteczniejszą odpowiedzią na obecne ceny na stacjach.

A jeśli będzie weto?

Według Onetu właśnie tu pojawia się największy problem dla rządu. Jeśli Karol Nawrocki rzeczywiście odmówi podpisania ustawy, gotowego planu B obecnie nie ma.  Wszystko wskazuje więc na kolejne ostre starcie między rządem a Pałacem Prezydenckim. Na razie jednak decyzja prezydenta nie została oficjalnie ogłoszona.

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KAROL NAWROCKI