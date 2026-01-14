Sąd zadecydował ws. Jarosława Kaczyńskiego i Ryszarda Kalisza! Prezes PiS będzie musiał zapłacić

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-14 16:00

Sąd Rejonowy Praga-Północ w Warszawie podjął decyzję o umorzeniu prywatnego aktu oskarżenia, złożonego przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, przeciwko adwokatowi i członkowi Państwowej Komisji Wyborczej, Ryszardowi Kaliszowi. Sprawa dotyczyła wypowiedzi Kalisza na temat zeznań Barbary Skrzypek i jej kontaktów z Kaczyńskim.

Jarosław Kaczyński w szpitalu. Na co choruje znany polityk?

i

Autor: PAP/Szymon Pulcyn Jarosław Kaczyński w szpitalu. Na co choruje znany polityk?
  • Sąd umorzył prywatny akt oskarżenia Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Ryszardowi Kaliszowi, dotyczący wypowiedzi o Barbarze Skrzypek.
  • Kalisz, komentując zeznania Skrzypek, zasugerował, że Kaczyński mógł ją poinformować o treści jej wypowiedzi.
  • Kaczyński odrzucił insynuacje i zapowiedział szereg kroków prawnych, m.in. pozew o ochronę dóbr osobistych.

W marcu ubiegłego roku Ryszard Kalisz skomentował okoliczności związane ze śmiercią Barbary Skrzypek, współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, która zmarła krótko po złożeniu zeznań. Kalisz zwrócił uwagę, że sam prezes PiS poinformował o spotkaniu ze Skrzypek. Powołując się na swoje doświadczenie prawnicze, Kalisz zasugerował, że po złożeniu zeznań Skrzypek mogła zostać uświadomiona przez Kaczyńskiego o treści swoich wypowiedzi, co mogło być dla niej niekorzystne.

- W związku z tym Kaczyński mówił o tym, że ten protokół jest sfałszowany, a pewnie, znając emocje - bo wszyscy Polacy znają stan emocjonalny Kaczyńskiego – on jej coś na ten temat powiedział. Ja nie wyciągam z tego żadnych wniosków, ja tylko mówię o moich przypuszczeniach wynikających z mojego doświadczenia - stwierdził Ryszard Kalisz.

Po decyzji sądu Kalisz podkreślił, że jego wypowiedź miała charakter opinii adwokackiej, opierającej się na doświadczeniu, że osoba przesłuchiwana w sprawie dotyczącej jej przełożonego często informuje go o przebiegu przesłuchania.

Reakcja Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński odrzucił te insynuacje, deklarując, że po przesłuchaniu rozmawiał ze Skrzypek jedynie krótko przez telefon, a rozmowa dotyczyła jej złego samopoczucia, a nie treści zeznań. Prezes PiS wyraził swoje oburzenie na platformie X.

- Nie ma zgody na taką podłość. To powinien być koniec publicznej aktywności Ryszarda Kalisza i mam nadzieję, że będzie - napisał.

Kosiniak-Kamysz wzywa Kaczyńskiego do debaty i już mówi, że daje mu fory! Proste wytłumaczenie

Kaczyński zapowiedział wówczas podjęcie szeregu działań prawnych. Obejmowały one złożenie pozwu o ochronę dóbr osobistych, prywatny akt oskarżenia z tytułu pomówienia, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ujawnienia tajemnicy śledztwa, a także zawiadomienie izby adwokackiej o możliwym delikcie dyscyplinarnym.

Decyzja sądu 

Sąd Rejonowy Praga-Północ, prowadząc postępowanie z wyłączeniem jawności, zdecydował o umorzeniu sprawy i obciążeniu kosztami Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja ta oznacza, że Ryszard Kalisz nie poniesie odpowiedzialności prawnej za swoje komentarze, a jego wypowiedzi zostały uznane za mieszczące się w granicach dopuszczalnej krytyki lub opinii, w świetle prawa.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jarosław Kaczyński:

Jarosław Kaczyński
41 zdjęć
QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS
Pytanie 1 z 17
Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci?
Express Biedrzyckiej - Witold Jurasz
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYSZARD KALISZ
JAROSŁAW KACZYŃSKI