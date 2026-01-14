Sąd zadecydował ws. Jarosława Kaczyńskiego i Ryszarda Kalisza! Prezes PiS będzie musiał zapłacić

Sąd umorzył prywatny akt oskarżenia Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Ryszardowi Kaliszowi, dotyczący wypowiedzi o Barbarze Skrzypek.

Kalisz, komentując zeznania Skrzypek, zasugerował, że Kaczyński mógł ją poinformować o treści jej wypowiedzi.

Kaczyński odrzucił insynuacje i zapowiedział szereg kroków prawnych, m.in. pozew o ochronę dóbr osobistych.

W marcu ubiegłego roku Ryszard Kalisz skomentował okoliczności związane ze śmiercią Barbary Skrzypek, współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, która zmarła krótko po złożeniu zeznań. Kalisz zwrócił uwagę, że sam prezes PiS poinformował o spotkaniu ze Skrzypek. Powołując się na swoje doświadczenie prawnicze, Kalisz zasugerował, że po złożeniu zeznań Skrzypek mogła zostać uświadomiona przez Kaczyńskiego o treści swoich wypowiedzi, co mogło być dla niej niekorzystne.

- W związku z tym Kaczyński mówił o tym, że ten protokół jest sfałszowany, a pewnie, znając emocje - bo wszyscy Polacy znają stan emocjonalny Kaczyńskiego – on jej coś na ten temat powiedział. Ja nie wyciągam z tego żadnych wniosków, ja tylko mówię o moich przypuszczeniach wynikających z mojego doświadczenia - stwierdził Ryszard Kalisz.

Po decyzji sądu Kalisz podkreślił, że jego wypowiedź miała charakter opinii adwokackiej, opierającej się na doświadczeniu, że osoba przesłuchiwana w sprawie dotyczącej jej przełożonego często informuje go o przebiegu przesłuchania.

Reakcja Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński odrzucił te insynuacje, deklarując, że po przesłuchaniu rozmawiał ze Skrzypek jedynie krótko przez telefon, a rozmowa dotyczyła jej złego samopoczucia, a nie treści zeznań. Prezes PiS wyraził swoje oburzenie na platformie X.

- Nie ma zgody na taką podłość. To powinien być koniec publicznej aktywności Ryszarda Kalisza i mam nadzieję, że będzie - napisał.

Kaczyński zapowiedział wówczas podjęcie szeregu działań prawnych. Obejmowały one złożenie pozwu o ochronę dóbr osobistych, prywatny akt oskarżenia z tytułu pomówienia, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ujawnienia tajemnicy śledztwa, a także zawiadomienie izby adwokackiej o możliwym delikcie dyscyplinarnym.

Decyzja sądu

Sąd Rejonowy Praga-Północ, prowadząc postępowanie z wyłączeniem jawności, zdecydował o umorzeniu sprawy i obciążeniu kosztami Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja ta oznacza, że Ryszard Kalisz nie poniesie odpowiedzialności prawnej za swoje komentarze, a jego wypowiedzi zostały uznane za mieszczące się w granicach dopuszczalnej krytyki lub opinii, w świetle prawa.

