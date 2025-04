Sąd podjął decyzję w sprawie TV Republika. Cios dla widzów stacji!

Pilna konferencja Jarosława Kaczyńskiego! Co się dzieje?

Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o odmowie przyznania koncesji dla kanału Polska24. Kluczowym powodem uchylenia decyzji było naruszenie przepisów przez przewodniczącego KRRiT. Sąd, analizując stenogram z posiedzenia Rady, na którym przyznano koncesje kanałom Republika i wPolsce24, doszedł do wniosku, że argumentacja KRRiT była niewystarczająca. Jak podkreśliła sędzia, "do wydania koncesji nie wystarczą jedynie listy intencyjne czy poparcia, ale konieczne jest uzasadnienie wyboru konkretnego podmiotu." W konsekwencji KRRiT została zobowiązana do pokrycia kosztów postępowania sądowego w wysokości ponad 10 tys. zł.

Decyzja KRRiT

Decyzja KRRiT o przyznaniu koncesji Republice i wPolsce24 spotkała się z ostrą krytyką ze strony Polskich Wolnych Mediów. Prezes organizacji, Karol Warda, zarzucił Radzie brak transparentności i naruszenie zasad równego traktowania, co skłoniło PWM do złożenia skargi do sądu. Uchylenie decyzji jest niewątpliwym sukcesem PWM, jednak przyszłość pozostaje niepewna.

Co dalej z MUX-8?

Jeśli sąd ostatecznie przyzna koncesję Polska24, KRRiT będzie zmuszona do ponownego rozpatrzenia wniosków i przeprowadzenia nowego konkursu. To otwiera szansę dla przegranych w poprzedniej rundzie, ale jednocześnie stawia pod znakiem zapytania pozycję Republiki i wPolsce24 na MUX-8.

W przypadku przyznania koncesji Polska24, Grupa MWE Networks, właściciel stacji, może ubiegać się o wysokie odszkodowanie. Biorąc pod uwagę 10-letni okres koncesyjny i potencjalne dochody z reklam, wartość zadośćuczynienia może sięgać wielomilionowych kwot. Sprawa MUX-8 z pewnością będzie miała dalszy ciąg i będzie bacznie obserwowana przez cały rynek mediów.

