Powiedział, jaka jest Marta Nawrocka poza kamerami! Ten polityk poznał przyszłą pierwszą damę jak mało kto

Tomasz Lis opuści Polskę po wygranej Nawrockiego? Festiwal absurdalnych wpisów. "No to nara"

Rafał Trzaskowski przerywa milczenie! Przeprasza Polaków i zwraca się do Nawrockiego. Ludzie w szoku

co uradzą?

Karol Nawrocki został nowym prezydentem Polski - ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza, publikując wyniki wyborów ze wszystkich obwodów głosowania. Tym samym Marta Nawrocka, żona polityka, zostanie pierwszą damą. W programie "Poranny Ring", 2 czerwca 2025 roku, Paweł Szefernaker - polityk PiS i szef sztabu Karola Nawrockiego - zdradził nieco kulis dotyczących tego, jak po wyborach czuje się Marta Nawrocka i jaka jest poza kamerami. Warto dodać, że Szefernaker poznał ją jak mało kto.

Paweł Szefernaker nie miał wątpliwości, że przyszła pierwsza dama udźwignie to ogromne wyzwanie. Jaka jego zdaniem jest Marta Nawrocka? - Skromna, niezwykle czująca problemy polskich rodzin, spotykająca się w tej kampanii z tysiącami Polaków, robiąca równolegle swoją trasę kampanijną: Marta Nawrocka będzie wspaniałą pierwszą damą – podkreślił z przekonaniem.

Według jego relacji, Marta Nawrocka intensywnie angażowała się w kampanię męża, towarzysząc mu w trasach, a jednocześnie prowadząc własne działania. Miała nie być biernym obserwatorem kampanii – aktywnie wsłuchiwała się w potrzeby obywateli i budowała własne relacje z wyborcami.

Czytaj więcej: Marta Nawrocka na wiecu odniosła się do afer: "Ja ścigam gangsterów, nie wychodzę za nich za mąż"

Kim jest Marta Nawrocka? Cicha siła kampanii prezydenckiej

Marta Nawrocka od lat pozostaje blisko życia publicznego, jednak robi to z dala od świateł reflektorów. Żona Karola Nawrockiego to osoba ceniąca prywatność i rodzinne wartości, co potwierdzają jej dotychczasowe aktywności. Choć nie jest osobą medialną, jej zaangażowanie społeczne i empatia zostały zauważone zarówno przez sztab, jak i samych wyborców. Państwo Nawroccy są rodzicami trójki dzieci. Jak relacjonował Paweł Szefernaker, życie rodzinne i bliskość z dziećmi oraz codzienne doświadczenia związane z wychowaniem były jedną z sił napędowych kampanii i pomagały im „rozumieć nastroje społeczne”.

Choć w trakcie kampanii prezydenckiej to Karol Nawrocki znajdował się w centrum uwagi, nie sposób pominąć roli, jaką odegrała jego żona. Jej obecność i działania w terenie, wsparcie merytoryczne i emocjonalne, a także naturalny kontakt z ludźmi tworzyły nieformalną, ale istotną część całego sztabu. Jak podkreślił Szefernaker, to właśnie takie osoby jak Marta Nawrocka przywracają zaufanie do polityki – spokojne, wyważone, bliskie ludziom i wolne od sztuczności.

Objęcie roli pierwszej damy oznacza dla Marty Nawrockiej nowe obowiązki, większą ekspozycję medialną oraz konieczność znalezienia własnego miejsca w przestrzeni publicznej. Wyborcy mają nadzieję, że będzie bardziej aktywna od swojej poprzedniczki, Agaty Dudy, której zarzucano bierność podczas prezydentury męża. Szefernaker wskazuje jednak, że nowa pierwsza dama zdoła zbudować silną, pozytywną tożsamość swojej roli.

Zobacz galerię zdjęć: Marta Nawrocka. "Marzę, by konflikt PO i PiS się zakończył"

Sonda Wybory prezydenckie 2025 wygrywa Karol Nawrocki. Czy jesteś zadowolony-/a z tego wyniku? Tak Nie Może być Bez znaczenia Nie mam zdania

PIETRZYK-ZIENIEWICZ: WYBORY WYGRYWA TEREN! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.