Wiadomo, kiedy głosowanie ws. wotum zaufania do rządu. Premier podał datę

Donald Tusk wraz z ministrami pojawił się na posiedzeniu Sejmu we wtorek 3 czerwca. To szczególny dzień, bowiem politycy spotkali się na sali plenarnej po raz pierwszy od oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich, które z niewielką przewagę głosów wygrał Karol Nawrocki. Premier postanowił zabrać głos z mównicy.

- Zaczynamy posiedzenie w nowej rzeczywistości politycznej. Wszyscy przeżywaliśmy ostatnie tygodnie kampanii wyborczej. Proszę, żeby wszyscy z powagą traktowali nową sytuację. Ale przez powagę rozumiem jeszcze więcej pracy. Rzeczywistości polityczna jest nowa, bo mamy nowego prezydenta. Ale nie zmieniła się konstytucja, nasze zobowiązania i oczekiwania obywateli. W Polsce rządzi rząd, co jest wielkim zobowiązaniem i zaszczytem - powiedział.

Lider PO zwrócił się także do obecnych na sali ministrów. Stwierdził, że będzie trudniej, niż niektórzy zakładali, ale jeśli ktoś chce rzeczy łatwych, powinien zmienić zajęcie. Nie zabrakło także tematu wotum zaufania dla rządu.

- Zwróciłem się do liderów koalicji 15 października z kwestią wotum zaufania dla rządu. Marszałek Hołownia zaproponował, aby głosowanie, ten punkt, odbył się w środę 11 czerwca, czyli za tydzień. Podano wpierw, że to będzie wtorek, ale okazuje się, że sala sejmowa we wtorek jest zajęta — poinformował premier. — Więc ze względów technicznych ostatecznie ustaliliśmy, że nasze wystąpienie i głosowanie odbędzie się ostatecznie w środę - oznajmił.

Donald Tusk podkreślił, że wotum zaufania ma być nowym początkiem dla koalicji 15 października i dniem, w którym nabiorą nowego impetu. Wyraził także przekonanie, że członkowie jego rządu podołają temu zadaniu.

Czym jest wotum zaufania?

Wotum zaufania to uchwała, w której Sejm wyraża swoje poparcie dla konkretnego ministra lub całego rządu. Jeśli tak jak w tym przypadku to premier zarządza wotum zaufania, do jego uchwalenia potrzebna jest większość głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli posłowie nie przegłosują wotum zaufania, premier podaje się do dymisji.

Nie można mylić tego pojęcia z wotum nieufności, które ma na celu zdymisjonowanie danego ministra lub premiera. Wcześniej zaś trzeba przygotować propozycję zastępcy z odpowiednią ilością podpisów. Jeśli wotum nieufności zostanie przegłosowane, wskazana osoba podaje się do dymisji. Taka akcja najczęściej jest podejmowana przez polityków opozycji.

Do tej pory tylko sześć razy głosowano nad wotum zaufania nad rządem, w tym dwa razy na wniosek Donalda Tuska: w 2012 i 2014 roku. Po raz ostatni nad wotum zaufania dla rządu decydowano w 2020 roku z inicjatywy Mateusza Morawieckiego.

