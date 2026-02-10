Rzecznik rządu ocenił relacja polsko-amerykańskie. Nie ma wątpliwości

Rząd dąży do utrzymania dobrych relacji z USA pomimo napięć, podkreślając wagę wzajemnego szacunku. Wizyta wicepremiera Sikorskiego w Waszyngtonie ma świadczyć o braku kryzysu dyplomatycznego.

Ministerstwo Cyfryzacji rozważa wprowadzenie podatku cyfrowego, ale ostateczna decyzja należy do rządu po konsultacjach z Ministerstwem Finansów.

Rząd planuje obsadzić wakaty w Trybunale Konstytucyjnym zgodnie z obowiązującym prawem i oczekuje na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o KRS, przygotowując alternatywny plan w razie braku podpisu.

W kontekście napięć na linii Warszawa-Waszyngton, wywołanych sporem ambasadora USA Toma Rose’a z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, Szłapka podkreślił znaczenie wzajemnego szacunku w relacjach partnerskich.

- Tutaj najlepszym komentarzem jest to, że po prostu musimy się szanować w relacjach między naszymi partnerami – skomentował rzecznik rządu.

Zapewnił również, że wizyta wicepremiera Sikorskiego w Waszyngtonie i jego rozmowy z sekretarzem Rubio nie wskazują na istnienie kryzysu dyplomatycznego.

Podatek cyfrowy

Kwestia wprowadzenia podatku cyfrowego w Polsce, szczególnie w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi, również została poruszona. Szłapka wskazał, że Ministerstwo Cyfryzacji rozważa takie rozwiązania, jednak ostateczna decyzja należy do rządu, a odpowiedzialność za prace nad podatkami spoczywa na Ministerstwie Finansów.

Rzecznik rządu, zapytany wprost o swoje zdanie na temat podatku cyfrowego, zaznaczył, że oczekuje na opinie odpowiedzialnych resortów.

- Ja tutaj przede wszystkim chciałbym usłyszeć zdanie ministra finansów i Ministerstwa Finansów i tych resortów, które się tym zajmują. Rozważamy to i w oparciu o nasz interes - mamy go na bardzo wielu płaszczyznach - będziemy podejmować decyzje – wyjaśnił.

Trybunał Konstytucyjny i Krajowa Rada Sądownictwa

Adam Szłapka odniósł się również do kwestii obsadzania wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem decyzja należy do Sejmu, a pierwszy krok do marszałka, który będzie informował o dalszych działaniach. Nie podał jednak konkretnej daty rozpoczęcia tego procesu.

Podkreślił, że po "zdemolowaniu" Trybunału Konstytucyjnego przez poprzedni rząd, obecna sytuacja jest inna, zwłaszcza w kontekście wyroku TSUE z grudnia ubiegłego roku.

- Musimy przywrócić normalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, zgodnie z Konstytucją, zgodnie z obowiązującym prawem – powiedział polityk KO.

Odnosząc się do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która oczekuje na decyzję prezydenta, Szłapka ocenił ją jako "dobrą ustawę, która jest wyważona. Ona nie jest w żaden sposób radykalna, nie wywraca". Wyraził nadzieję na podpisanie ustawy przez prezydenta, co nazwał "planem bazowym". W przypadku braku podpisu, rzecznik rządu wyraził zaufanie do ministra Żurka i jego zdolności do wdrożenia "planu B".

